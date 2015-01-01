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मौसम अपडेट:उत्तरी भारत में हुई बर्फबारी से मैदानी इलाके कांपे, माउंट आबू में पारा जमाव बिंदु के नजदीक आया

जयपुर11 मिनट पहले
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मौसम विभाग ने आगामी 48 घंटों में प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है।

उत्तरी भारत में हो रही बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में कंपकपी बढ़ा दी है। बर्फबारी के कारण राजस्थान में लगातार ठण्ड बढ़ती जा रही है। इसी का असर रहा कि बीती रात प्रदेश के कई शहरों का तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया। सुबह-शाम मध्यम गति की गलन भरी हवा चलनी शुरू हो गई। हिल स्टेशन माउंट आबू की बात करें तो यहां में तो पारा जमाव बिंदु से महज एक कदम दूर है।

मौसम विभाग से जारी आज रिपोर्ट को देखे तो बीती रात अजमेर, भीलवाड़ा, झुंझुनूं, सीकर और चूरू में तापमान 10 डिग्री से नीचे रहा। राजधानी जयपुर में न्यूनतम तापमान 11.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। चूरू जिले में तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस पर आ गया।

बढ़ेगा सर्दी का प्रकोप, चलेगी शीतलहर
मौसम विभाग से जारी रिपोर्ट को देखे तो आगामी 48 घंटों में राज्य के उत्तरी भागों में न्यूनतम तापमान औसत से करीब 3 से 4 डिग्री कम रहने की संभावना है। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव गंगानगर, चूरू और शेखावाटी अंचल पर पड़ेगा। वहीं मौसम केंद्र चूरू, हनुमानगढ़, झुंझुनू और सीकर जिलों में शीतलहर की चेतावनी जारी की है ।

ये रहा प्रदेश के शहरों का आज का तापमान
अजमेर 9.5, भीलवाड़ा 9.5, अलवर 12.4, सीकर 6.5, कोटा 11.9, सवाई माधोपुर 12, बूंदी 12.4, उदयपुर 12, बाड़मेर 12.7, जैसलमेर 12, जोधपुर 11, बीकानेर 11.4, पिलानी 7.9 और श्रीगंगानगर में न्यूनतम तापमान 10.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

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