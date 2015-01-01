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परियोजना:सबसे बड़े द्रव्यवती रीवर फ्रंट प्रोजेक्ट के लिए सबसे उदासीन बना सिस्टम

जयपुरएक घंटा पहले
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बीजेपी सरकार ने प्रोजेक्ट को लेकर जितनी ढींगे हांकी थी, वो चुनाव आने तक धराशायी हो गई। 
  • सितंबर में रिटायर्ड इंचार्ज की जिम्मेदारी तक नहीं सौंप पाए

शहर के सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी ‘द्रव्यवती रीवर फ्रंट’ प्रोजेक्ट को लेकर जेडीए और सरकार की गंभीरता दिखाई नहीं पड़ती। बीजेपी सरकार ने प्रोजेक्ट को लेकर जितनी ढींगे हांकी थी, वो चुनाव आने तक धराशायी हो गई। 47 किमी के प्रोजेक्ट में से डेडलाइन पूरी होने तक केवल 16 किलोमीटर के काम का उद्‌घाटन हो पाया। इसके बाद कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए केवल तारीख ही मिलती रही है, जो सिर्फ झूठी साबित हो पाई। शुरुआत से प्रोजेक्ट के इंचार्ज रहे एडिशनल चीफ इंजीनियर बी डी शर्मा सितंबर में रिटायर हो चुके हैं।

इसके बाद से अब तक उनकी जगह चार्ज देने की फाइल भी प्रोजेक्ट की तरह की लटकी हुई है। यह इतने बड़े प्रोजेक्ट को लेकर जेडीए-सरकार की अप्रोच को दर्शाता है। यही कारण है कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद 6 महीने में जिस नदी को साफ-सुथरा बहकर साकार होना था, वह करीब दो साल में भी कोरी गंदी-बदबूदार बनी हुई है।

मंत्री के दौरे बेअसर
प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने मीटिंग और दौरा किया। जल्द प्रोजेक्ट को पूरा करने की बात भी हुई। इसके बाद अब जेडीसी गौरव गोयल और पहले तत्कालीन जेडीसी टी. रविकांत ने प्रोजेक्ट को पूरा कराने के लिए जो कोशिश की, जो बेअसर रही।

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