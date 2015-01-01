पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

जायजा:टीम ने प्रोजेक्ट पर जाकर जल जीवन मिशन के कार्यों का लिया फीडबैक

जयपुर6 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की टीम ने 9 जिलों में किया निरीक्षण

केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय प्रदेश में जल जीवन मिशन में हर घर नल कनेक्शन से पेयजल सप्लाई के लिए चल रहे प्रोजेक्ट का फीडबैक ले रहा है। मंत्री की टीम ने गुरुवार को गांवों व प्रोजेक्ट पर रहे मिशन के कार्यों की समीक्षा की। टीम ने चार दिन तक नौ जिलों के गांवों में हो रहे काम को मौके पर जाकर भी देखा।

राष्ट्रीय जल जीवन मिशन (एनजेजेएम) की निदेशक रूपा मिश्रा ने अपने दल के साथ सचिवालय में स्थित रा एनआईसी के वीडियो कांफ्रेंसिंग सेंटर से प्रदेश में मिशन के तहत जिलों में गठित जिला जल एवं स्वच्छता समितियों के साथ संवाद किया।

वीसी के दौरान एनआईसी सेंटर में एनजेजेएम निदेशक के साथ उनकी टीम के विशेषज्ञ तथा नई दिल्ली से निदेशक अजय कुमार, एनआईसी की डीडीजी सीमांतिनी सेनगुप्ता तथा यूनिसेफ के वॉश, विशेषज्ञ मनीष आहूजा, मुख्य अभियंता (ग्रामीण) आरके मीना, मुख्य अभियंता (तकनीकी) दिनेश गोयल तथा डब्ल्यूएसएसओ के निदेशक अमिताभ शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

एनजेजेएम की निदेशक रूपा मिश्रा ने कहा कि जल जीवन मिशन में प्रोजेक्ट्स की समयबद्ध क्रियान्विति जरूरी है। सभी जिलों में ग्रामीण जल एवं स्वच्छता समितियों के गठन के कार्यों में और तेजी लाने तथा इससे संबंधित डाटा को आईएमआईएस पर अपलोड करने की जरूरत बताई। आईएमआईएस पर डाटा फीड करने, आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं स्कूलों में नल कनेक्शन से पेयजल सप्लाई, गुणवत्ता प्रभावित आबादियों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति, प्रयोगशाला में जल नमूनों के नमूनों की जांच की प्रक्रियाओं तथा ग्रामों एवं जिलों के एक्शन प्लान के बारे में भी विशेषज्ञों की टीम ने बताया।

यहां प्रोजेक्ट्स की ली जानकारी
टीम ने 9 जिलों करौली, अजमेर, अलवर, उदयपुर, सिरोह, पाली, सीकर, चुरु और झूंझुनू में चल रहे जल जीवन मिशन के प्रोजेक्ट्स की स्टडी को लेकर बात की। केन्द्रीय दल ने फील्ड विजिट के दौरान करौली जिले में तैयार किए गए विलेज एक्शन प्लान में स्थानीय लोगों की भागीदारी के कंसेप्ट, उदयपुर जिले के प्रोजेक्ट्स में सोलर बेस्ड वाटर ट्रीटमेंट तकनीक, सिरोही जिले के घरात गांव की योजना में सभी घरों की भागीदारी तथा चुरु जिले के तारानगर की परियोजना में स्काडा सिस्टम के माध्यम से मॉनिटरिंग को सही बताया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकोवीशील्ड वैक्सीन के दो फुल डोज काफी कारगर; पहले डेढ़ डोज के नतीजों पर सवाल उठे थे - विदेश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें