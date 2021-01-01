पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

निरीक्षण:संभाग के कार्यालयों में कार्य की पूर्णता का समय चस्पा होगा

जयपुर4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

संभाग के सभी सरकारी कार्यालयों में सरकारी सेवाओं काे पूरा करने की समय अवधी और सरकार की और से निर्धारित किए गए सेवा शुल्क की सूची काे चस्पा करना अनिवार्य हाेगा। इसका उद्देश्य आमजन काे सरकारी कार्यों की जानकारी के साथ उनके कार्य की समय-अवधी और शुल्क की जानकारी हा़े सकेगी, जिससे सरकारी सेवाओं में उनकी गुणवत्ता और दक्षता में सुधार आएगा। इस संबंध में संभागीय आयुक्त डाॅ. समित शर्मा ने बुधवार काे आदेश जारी किया है।

5 फरवरी से शुरू हाेने वाले संभाग के सरकारी कार्यालयों के निरीक्षण के दौरान सेवाओं की सूची, शुल्क व समय चस्पा हाेने की भी समीक्षा की जाएगी। संभागीय आयुक्त शर्मा ने बताया कि राजकीय कार्यालयों में आमजन को उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं की सूची का प्रदर्शन, लोक सेवाओं की उपलब्धता, निर्धारित समय अवधि में सुनिश्चित करने के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इसके लिए कार्यालय के बाहर वॉल पेंटिंग, सूची का प्रिंट कार्यालय के प्रवेश द्वार, प्रतीक्षा कक्ष व अन्य प्रमुख स्थानों पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

उन्हाेंने बताया कि पटवार घर, तहसील कार्यालय, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी केंद्र, विद्युत सब स्टेशन, पंप हाउस, किसान सेवा केंद्र, पशु चिकित्सा उपकेंद्र व पशु चिकित्सालय आदि की सूचियां संलग्न है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser