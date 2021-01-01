पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

मौसम:72 घंटे में मौसम ने लिया यूटर्न, दिन में 4.5 डिग्री बढ़ा पारा, रात में फुहारें

जयपुर4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • ज्यादातर शहराें में दिन-रात का पारा सामान्य से ऊपर

एकाएक सर्दी छूमंतर सी हाे गई है। शीतलहर का दाैर थमा हुआ है और धूप तापमान बढ़ा रही है। माैसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षाेभ के चलते माैसम का मिजाज बदला है, वहीं जयपुर सहित कुछेक जिलाें में हल्की बारिश के आसार हैं।

राजधानी में न्यूनतम तापमान 12.0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, 72 घंटे में यहां न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा है। आधा दर्जन शहराें में न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। देर रात प्रदेश में कहीं-कहीं हल्की फुहारें पड़ने के संकेत मिले।
6 तक इन इलाकाें में माैसम के करवट लेगे के आसार
दाैसा, धाैलपुर, जयपुर, कराैली, सीकर, भरतपुर,अलवर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में 6 जनवरी तक हल्की बारिश हाेने का अनुमान है। 4-5 फरवरी तक साईक्लाेनिक सर्कुलेशन का प्रभाव ज्यादा रहेगा। 7 फरवरी से माैसम साफ हाेने की संभावना है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser