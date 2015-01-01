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लापरवाही:एसएमएस काे स्मार्ट बनाने के काम दाे माह में भी तय नहीं

जयपुर35 मिनट पहले
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प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस हाॅस्पिटल काे स्मार्ट बनाने का प्राेजेक्ट प्रशासनिक अधिकारियाें की लापरवाही के कारण अटक गया है। हाॅस्पिटल के अधिकारी पिछले दाे माह में तय नहीं कर पाए है कि आखिर हाॅस्पिटल में स्मार्ट सिटी के बजट से क्या-क्या काम कराए जाए। ताकि स्मार्ट हाॅस्पिटल का दर्जा मिल सके।

चिकित्सा मंत्री और यूडीएच मंत्री ने करीब दाे माह पहले हाॅस्पिटल का दाैरा किया था और अधिकारियाें काे जल्द ही प्रस्ताव बनाकर स्मार्ट सिटी के अफसराें काे देने के आदेश दिए थे। लेकिन अभी तक अफसर विकास कार्य ही तय नहीं कर पा रहे है।

दरअसल डेढ़ साल पहले स्मार्ट सिटी लिमिटेड और एसएमएस हॉस्पिटल प्रशासन ने मिलकर एक हॉस्पिटल व मेडिकल काॅलेज को स्मार्ट बनाने का निर्णय लिया था। इसके लिए मीटिंग में हॉस्पिटल व मेडिकल काॅलेज में 75 करोड़ रुपए के विकास कार्य होना तय हुआ था।

लेकिन डेढ़ साल बीतने के बाद हॉस्पिटल प्रशासन यह तय नहीं कर पाया है कि आखिरकार स्मार्ट सिटी के तहत मिलने वाले बजट से क्या-क्या विकास कार्य कराए जाए। हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा तीन बार अलग-अलग प्रोजेक्ट की रूपरेखा तैयार करके स्मार्ट सिटी के अफसरों को भेज दी जाती है, लेकिन उसके बाद हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा उस काम के बजाए दूसरे काम के लिए प्रस्ताव बनाकर भेज दिया जाता है।

ऐसा पिछले डेढ़ साल में तीन दफा हो चुका है। पड़ताल में सामने आया कि प्रस्तावित योजना के तहत स्मार्ट सिटी के बजट से एसएमएस हॉस्पिटल व मेडिकल काॅलेज को जोड़ने के लिए अंडरब्रिज या फिर ओवरब्रिज पैडेस्ट्रिन का निर्माण कार्य किया जाना है।

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