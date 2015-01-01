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कोरोना ने रोकी कनेक्टिविटी:जयपुर से 12 से अधिक शहर ऐसे जिनके लिए ना तो ट्रेन और ना प्लेन

जयपुर2 घंटे पहले
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कोरोना के कारण एयरपोर्ट से 12 शहरों के लिए ही फ्लाइट उपलब्ध हैं। फ्लाइट संख्या भी निर्धारित नहीं है, किसी दिन 31 तो किसी दिन मात्र 24 फ्लाइट ही चलती हैं। ऐसे में रोजाना औसतन 28 फ्लाइट्स का संचालन हो रहा है।

यात्रीभार की कमी की वजह से एयरलाइंस भी नए रूटों के लिए फ्लाइट संचालित नहीं कर रही हैं। दरअसल ऐसे शहरों की फ्लाइट्स, जो पहले कभी यात्रियों से पूरी तरह फुल रहा करती थीं, अब उन शहरों के लिए एक भी फ्लाइट संचालित नहीं हो रही है। इनमें जैसलमेर, बीकानेर, उदयपुर, लखनऊ, देहरादून, सूरत, धर्मशाला, भोपाल, इंदौर, चंडीगढ़ शहर शामिल हैं।

लॉकडाउन से पहले जयपुर जंक्शन से रोजाना 105 ट्रेनें चल रही थीं अब केवल 30 चल रही हैं। बाड़मेर, चेन्नई, कोयम्बटूर, जोधपुर -इंदौर, अमृतसर, अजमेर-एर्नाकुलम, नैनीताल, बीकानेर-पुरी, जोधपुर-पुरी, भगत की कोठी से विशाखापट्टनम, अजमेर-रांची, ओखा, भगत की कोठी -मैंगलूर, बिलासपुर, बाड़मेर- गुवाहाटी की कनेक्टिविटी टूट गई है।

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