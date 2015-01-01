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कोरोना विस्फोट:बाजार और कोरोना वार्ड में कोई फर्क नहीं, प्रोटोकॉल लागू मगर नजरअंदाज है, कोरोना ऑनकॉल

जयपुर2 घंटे पहले
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कोविड वार्ड; मरीज-अटेंडेंट में नो डिस्टेंस बीमारी की गारंटी -फोटो: संदीप शर्मा
  • 514 नए संक्रमित, 1 और मौत हो गई
  • जयपुर में 10 दिन में 4,600 नए मरीज मिल चुके हैं

शहर में अचानक कोरोना संक्रमण की तेज लहर चल गई है। पिछले दस दिन 10 से 20 नवंबर के बीच 5,191 नए मरीज मिलल गए हैं। 18 जयपुरवासियों की कोरोना से मौत हो चुकी है। लॉकडाउन और अनलॉक के बीच से लेकर अब तक के समयकाल में कोरोना जयपुर में सबसे ज्यादा तेजी से फैल रहा है।

शुक्रवार को जयपुर में 514 नए मरीज मिले और एक और मौत हो गई। इससे पहले के 9 दिन 1 से 9 नवंबर तक 2988 संक्रमित ही मिले थे। इनमें से 13 लोगों ने दम तोड़ा था। यानी, 10 नवंबर के बाद जब से दीपावली की खरीदारी के बाजारों में भीड़ हुई, लोग मुफ्त में कोरोना की बीमारी घर लाए। परिवार के परिवार, समूह के समूह संक्रमित हुए।

बढ़ती बीमारी का संकेत हैं बढ़ती जांचें। लोगों की तबीयत बिगड़ रही है तो कोरोना जांच करा रहे हैं। 1 से 9 नवंबर के बीच औसतन 5 से 6 हजार टेस्ट हो रहे थे। दीपावली के 3 दिनों में ये आंकड़ा 3 हजार तक आ गया था।

अब पिछले 3 दिन से 8 हजार के करीब सैंपल लिए जा रहे हैं। एसिम्पटोमैटिक (लक्षण नहीं या बहुत कम) वाले पॉजिटिव मरीजों को होम क्वॉरेंटाइन किया जा रहा है, लेकिन कोरोना के शुरुआती समय के अपेक्षाकृत अब निगरानी बिल्कुल नहीं हैं। मरीज के घर पर नोटिस तक चस्पा नहीं हो रहे।

कोरोना का रास्ता :

यह तस्वीर जौहरी बाजार के अंदर दड़ा मार्केट की है। यहां इन दिनों शादी-सावों की जबरदस्त खरीदारी चल रही है। सैकड़ों लोगों की भीड़ के बीच कोरोना को खुला निमंत्रण दिया जा रहा है। दीपावली से ही बाजारों में ग्राहकी के साथ संक्रमण की खरीदारी हो रही है। बिना सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और कोविड प्रोटोकॉल के खरीदारी में जैसे कोरोना फ्री का ऑफर चल रहा है।

वायरस का वार्ड : यह तस्वीर आरयूएचएस के कोविड वार्ड की है। यहां बुजुर्ग मरीज भी हैं और गंभीर बीमार भी। मरीजों से मिलने, घर का बना खाना खिलाने की अनुमति इसलिए मिली है कि उन्हें अकेलापन ना खाए, वे अवसाद में ना आएं। लेकिन, कोविड वार्ड को मरीज के मिलने वालों ने सामान्य अस्पताल समझ लिया। ये मरीजों को संकट में डाल सकते हैं, खुद भी अस्पताल से बीमारी घर ले जा सकते हैं।

ये आंकड़े नहीं, लापरवाही है

तारीख नए मरीज मौत 1 नवंबर 345 2 2 नवंबर 315 1 3 नवंबर 331 1 4 नवंबर 320 1 5 नवंबर 333 1 6 नवंबर 307 1 7 नवंबर 341 2 8 नवंबर 351 2 9 नवंबर 345 2 10 नवंबर 379 1 11 नवंबर 450 1 12 नवंबर 475 3 13 नवंबर 460 1 14 नवंबर 406 2 15 नवंबर 498 2 16 नवंबर 538 2 17 नवंबर 484 2 18 नवंबर 468 2 19 नवंबर 519 1 (सिर्फ जयपुर के आंकड़े है)

कोरोना की फ्री खरीद से हमें खतरे में मत डालिए

भास्कर अपील- दीपावली से उत्साहित जयपुर अब शादियों और न्यू एयर सेलिब्रेशन की तरफ जाते दिख रहा है। साथ-साथ कोरोना के कारण झेल चुकी तमाम पाबंदियों की तरफ भी । कोरोना अभी गया नहीं है। मत भूलिए- जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं। वैक्सीन अभी आया नहीं हैंं, हम बैक-सीन की तरफ ना चले जाएं।

यूरोपिए देशों में कोरोना ने दोबारा लॉकडाउन करवा दिया। भारत में ही अहमदाबाद में रात 9 से सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू लगा दिया गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा में शनिवार से रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए कर्फ्यू लगाया जा रहा है।

हम बंदिशों और सख्ती के पक्ष में नहीं, मगर सच यही है कि कोरोना को नजरअंदाज किया जा रहा है। जागरुकता कमजोर पड़ी तो सख्ती होगी ही...होनी ही चाहिए।

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