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सरकार का फैसला:वीआईपी लाेगाें की सुरक्षा में कटाैती नहीं हाेगी

जयपुर6 घंटे पहले
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गहलोत सरकार ने वीआईपी सुरक्षा में कटौती नहीं करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने नए वर्ष में अति विशिष्ट व्यक्तियों को मिल रही मौजूदा सुरक्षा को यथावत रखने का निर्णय लिया है। वीआईपी की सुरक्षा के लिए गठित राज्य स्तरीय रिव्यू कमेटी ने समीक्षा के बाद वीआईपी सुरक्षा को यथावत रखने पर सहमति जताई है। कमेटी की मुहर के बाद नेताओं ने सुरक्षा यथावत जारी रहेगी। कमेटी ने विधायकों, सांसदों, पूर्व मंत्री, हाईकोर्ट के न्यायाधीश और अन्य विशिष्ट व्यक्तियों को मिल रही सुरक्षा को भी यथावत रखने पर सहमति जताई है।

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