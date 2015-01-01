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शिक्षा:2020 में एडवांस्ड देने वाले 2021 में नहीं होंगे एलिजिबल

जयपुरएक घंटा पहले
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  • ब्रोशर में इस सूचना से छात्रों में असमंजस

जेईई मेन के इंफॉर्मेशन ब्रोशर में जेईई एडवांस्ड की एलिजिबिलिटी ने छात्रों को फिर से संशय में डाल दिया है। ब्रोशर में बताए गए नियम के मुताबिक साल 2020 व इससे पहले जेईई एडवांस्ड देने वालों को अपात्र बताया गया है। एक्सपर्ट का कहना है कि यह एक एरर हो सकता है, लेकिन फैक्ट्स को क्रॉस चैक करना चाहिए था, क्योंकि अटैम्प्ट का एक बड़ा इश्यू रहता है। उधर, ब्रोशर में यह भी कहा गया है कि छात्र लगातार दो साल जेईई एडवांस्ड दे सकता है।

ब्रोशर के 17.4 नंबर के प्वाइंट में यह डिटेल दी गई है। दूसरी ओर, पहली बार फाॅर्म फिलिंग के दौरान कैटेगिरी सर्टिफिकेट मांग लिए गए हैं। अब यह सर्टिफिकेट फॉर्म फिलिंग के समय नहीं मांगे जाते हैं। अब छात्रों को कोविड के समय सर्टिफिकेट बनाने की मशक्कत करनी पड़ेगी। वहीं संस्थानों में दाखिले के समय छात्रों को फिर से नया सर्टिफिकेट बनवाना पड़ सकता है। बोर्ड के 75 प्रतिशत अंक या फिर टॉप 20 पर्सेंटाइल की एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया को नहीं हटाया गया है।
आईआईटी खड़गपुर का इंफॉर्मेशन ब्रोशर बाकी
एक्सपर्ट इसको एनटीए की ओर से की गई गलती बता रहे हैं, लेकिन फाॅर्म फिलिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस कारण इस प्वाइंट पर एनटीए को जल्दी ही स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। अब छात्रों को आईआईटी खड़गपुर की ओर से जारी होने वाले एडवांस्ड के ब्रोशर का इंतजार है। उसमें भी एडवांस्ड की एलिजिबिलिटी जारी की जाएगी।

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