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अपराध:मोबाइल चुराने वाले तीन बदमाश गिरफ्तार

जयपुर2 दिन पहले
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सिंधी कैंप बस स्टैंड के आसपास राहगीरों से मोबाइल लूटने व चुराने वाले तीन बदमाशों को सिंधी कैंप थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी देवी लाल सवाईमाधोपुर, समीर मुकुंदगढ़ हाउस जालूपुरा व रोहित जालूपुरा के रहने वाले हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात के वक्त काम में ली गई बाइक और लूटा गया मोबाइल बरामद कर लिया। पुलिस टीम आरोपियों से अन्य वारदातों के संबंध में पूछताछ कर रही है।

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