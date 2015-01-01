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राहत:आज जवाहर सर्किल पंप हाउस से शहर में नहीं होगा पानी सप्लाई

जयपुरएक घंटा पहले
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जवाहर सर्किल पंप हाउस पर आज सुबह 10 से शाम 8 बजे तक पंपिंग मशीनरी की मरम्मत समेत अनेक रखरखाव के कार्य किए जाएंगे, इस वजह से शटडाउन रहेगा। इस दौरान सेंट्रल फीडर से जुड़े क्षेत्र मालवीय नगर, दुर्गापुरा, गांधीनगर, महेश नगर, बरकत नगर, सिविल लाइन, शांति नगर, ब्रह्मपुरी, बनीपार्क, गोपालबाड़ी, अंबाबाड़ी, शास्त्री नगर, सुभाष नगर, वीकेआई, विद्याधर नगर, नाहरी का नाका, मुरलीपुरा, सीता विहार, गैटोर-जगतपुरा, खोनागाेरियान, सांगानेर, प्रतापनगर, बुद्धसिंहपुरा एवं परकोटा में सांयकालीन पेयजल वितरण की व्यवस्था बाधित रहेगी।

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