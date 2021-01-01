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विरोध:आज जिला मुख्यालयों पर 11 सूत्री मांगों को लेकर शिक्षक करेंगे प्रदर्शन

जयपुर2 घंटे पहले
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राजस्थान शिक्षक संघ (शेखावत) की ओर से 11 सूत्री मांगों को लेकर सोमवार को जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया जाएगा। इसके तहत जयपुर जिला मुख्यालय पर शाम 4:30 बजे प्रदर्शन होगा। संगठन के जिला मंत्री भवानी शंकर शर्मा ने बताया कि प्रदर्शन के बाद जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा।

इसमें एनपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना करने, फिक्स वेतन के स्थान पर नियुक्ति तिथि से नियमित वेतनमान का लाभ देने, समस्त कार्मिकों को चिकित्सा पुनर्भरण की सुविधा देने, कोविड 19 के बहाने महंगाई भत्ते पर लगाई गई रोक को अविलम्ब हटाने, मार्च माह के 16 दिन के स्थगित वेतन का तुरंत भुगतान करने, बोनस का पूरा भुगतान करने, उपार्जित अवकाश के नकद भुगतान पर लगी रोक को हटाने सहित 11 सूत्री मांगे शामिल हैं।

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