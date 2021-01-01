पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

गिरफ्तारी:शहर में चोरी की बाइकों से मोबाइल लूटने वाली गैंग के दो बदमाश गिरफ्तार

जयपुर3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

शहर में चोरी की बाइकों पर सवार होकर अलग-अलग जगह पर मोबाइल लूटने वाली गैंग के दो बदमाशों को रविवार को नाहरगढ़ थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी सोढ़ाला के मेहनत नगर निवासी मोहम्मद मुन्न व सवाई माधोपुर निवासी सलमान उर्फ बाबू के कब्जे से चोरी की दो बाइक बरामद कर ली। थानाधिकारी मुकेश खारडिया ने बताया कि पकड़े गए दोनों आरोपी इससे पहले भी भट्टा बस्ती, शास्त्री नगर व सोढ़ाला थाने में चोरी की बाइक पर सवार होकर मोबाइल लूटने के मामलों में गिरफ्तार होकर जेल जा चुके है। अब आरोपियों से अन्य वारदातों के संबंध में पूछताछ की जा रही है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser