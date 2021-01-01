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किसान आंदोलन पर सियासत:यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कहा,संविधान से छेड़छाड़ के विरोध में देश का किसान आंदोलित

एक घंटा पहले
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शिवगंज में अंबेडकर की मूर्ति के वर्चुअल लोकार्पण समारोह को संबोधित करते यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल - Dainik Bhaskar
शिवगंज में अंबेडकर की मूर्ति के वर्चुअल लोकार्पण समारोह को संबोधित करते यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल

यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने केंद्रीय कृषि कानूनों और किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। सिरोही के शिवगंज में अंबेडकर की प्रतिमा के वर्चुअल लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ लोग संविधान के साथ छेड़छाड़ करते रहते हैं, उससे अशांति पैदा होती है।आज किसान आंदोलित हैं,किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं,इसकी सबसे बड़ी वजह है कि संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रही है। संविधान से छेड़छाड़ करके गलत कानून बनाए जा रहे हैं।

धारीवाल ने नाम लिए बिना बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा,आज बहुमत के बल पर संविधान में बदलाव के प्रयास किए जा रहे हैं। संविधान से छेड़छाड़ करने वाले दलों को बाबा साहब अंबेडकर से सबक लेना चाहिए। इन दलों को दलितों और गरीबों को आगे बढ़ाने और उन​के उत्थान पर काम करना चाहिए। समस्याएं खड़ी करने का नहीं उनके समाधान का काम कीजिए। धारीवाल ने कहा, दलितों उत्थान और उन्हें बराबरी का दर्जा देने, समानता का व्यवहार लाने में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लगातार काम किया। इसीके चलते आज पूरे देश में राजस्थान का उदाहरण दिया जाता है।

मुख्यमंत्री की तबीयत खराब, उनकी जगह यूडीएच मंत्री धारीवाल ने किया लोकार्पण

शिवगंज में अंबेडकर की प्रतिमा का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को वर्चुअल लोकार्पण करना था, लेकिन तबीयत खराब होने के कारण गहलोत कार्यक्रम में नहीं जुड़े। इस वजह से शाम को 5 बजे होने वाली कैबिनेट की बैठक को भी स्थगित कर दिया है। गहलोत की जगह यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने लोकार्पण किया। राज्यसभा सांसद नीरज डांगी, ​सिरोही से निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने भी वर्चुअल लोकार्पण समारोह को संबोधित किया।

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