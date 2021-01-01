पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

मीटिंग:केंद्रीय मंत्री व पदाधिकारी 6-7 फरवरी को करेंगे राजधानियों में प्रेसवार्ता, घोषणाओं का करेंगे प्रचार

जयपुर2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • भाजपा ने बजट की घोषणाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए तैयार की रणनीति

भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय बजट की घोषणाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए रणनीति तैयार की है। इसके तहत केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय पदाधिकारी 6 और 7 फरवरी को राजधानियों में प्रेसवार्ता करेंगे और बजट की घोषणाओं का प्रचार प्रसार करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने बुधवार को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाजपा की राष्ट्रीय बैठक को सं‍बोधित करते हुए यह निर्देश दिए।

बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री एवं प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने आगामी कार्यक्रमों की प्रस्तावना प्रस्तुत की और राष्ट्रीय महामंत्री भूपेंद्र यादव ने देश के अच्छे बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव रखा। बैठक में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारी, राज्यों के प्रभारी, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डाॅ. सतीश पूनियां सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे।

अब केंद्र की मोदी सरकार के जनकल्याणकारी बजट को जन-जन तक पहुंचाने के लिए प्रदेश की सभी राजधानियों में केन्द्रीय मंत्री व राष्ट्रीय पदाधिकारियों की 6 व 7 फरवरी को प्रेसवार्ता आयोजित होंगी। प्रेसवार्ता से पहले उसी दिन बुद्धिजीवी सम्मेलन एवं व्यावसायिक क्षेत्र के संस्थानों के साथ बजट के बिन्दुओं पर चर्चा की जाएगी। भाजपा के सभी सांसद अपने-अपने क्षेत्रों में 6 व 7 फरवरी और 13 व 14 फरवरी को बजट घोषणाओं को लेकर प्रचार-प्रसार करेंगे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser