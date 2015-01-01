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परिणाम:यूपीएससी सीडीएस 2: 6727 कैंडिडेट्स का होगा इंटरव्यू

जयपुर2 घंटे पहले
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यूपीएससी ने सीडीएस 2 का रिजल्ट जारी कर दिया है। रिटर्न से सलेक्ट किए गए 6727 उम्मीदवारों को अब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। रिजल्ट का पीडीएफ फार्मेंट वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। इसके बाद चयनित उम्मीदवारों को इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, इंडियन नेवल एकेडमी केरल, एयर फोर्स एकेडमी हैदराबाद (प्री फ्लाइंग) सहित अन्य संस्थानों में भेजा जाएगा। उम्मीदवार यूपीएससी की वेबसाइट पर जाकर न्यू सेक्शन में जाकर रिजल्ट देख सकते हैं।

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