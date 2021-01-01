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आदेश:विभागों के साथ कलेक्टर्स की वीसी केवल मंगलवार को

जयपुर4 घंटे पहले
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विभागों के साथ जिला कलेक्टर की वीसी अभी केवल मंगलवार को हो सकेगी। प्रशासनिक सुधार विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि अलग-अलग विषयों को लेकर विभागों की ओर से कलेक्टर्स के साथ वीसी होती है।।जिससे जिलों में उन्हें सही तरह से काम करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है।

मुख्य सचिव ने कलेक्टर्स की इस परेशानी को समझते हुए विभागों के साथ उनकी वीसी का मंगलवार का दिन तय कर दिया है। वीसी के जरिये होनेवाली इस बैठक के आयोजन का कारण या जरूरत,अवधि और पूर्व में की गई वीसी की तारीख और अवधि का उल्लेख करके सीएस से विभागों को अनुमति भी लेनी होगी। प्रशासनिक सुधार विभाग ने इसके बारे में विभागों के एसीएस/प्रमुख सचिवों/ सचिवों के लिए आदेश जारी किया है।

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