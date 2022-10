Hindi News

Waiting For Death For 25 Minutes, Died By Jumping In Front Of The Train

जयपुर में ट्रेन के आगे कूदी महिला, लिखा- वजह ससुरालवाले: भाई को सुसाइड नोट वॉट्सऐप किया, लिखा- मेरे बेटे को मुझे समझकर पाल लेना

जयपुर में गुरुवार सुबह ट्रेन के आगे छलांग लगाकर एक विवाहिता ने सुसाइड कर लिया। खोह नागोरियान थाना पुलिस को लाश पटरियों पर पड़ी मिली। पुलिस ने जेएनयू हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। जांच में सामने आया है कि ससुराल से परेशान होकर महिला ने सुसाइड किया। मरने से पहले महिला ने अपने भाई को वॉट्सऐप पर सुसाइड नोट मैसेज किया। 25 मिनट तक मैसेज करती रही। इस दौरान रेलवे ट्रैक पर मौत का इंतजार करती रही। ट्रेन के आने पर छलांग लगाकर सुसाइड कर लिया। पुलिस ने मृतका के भाई की ओर से दी शिकायत के आधार पर FIR दर्ज की है।

SHO मनोहर लाल ने बताया कि मृतका कृष्णा महेंदी मीना (27) पुत्री रामकिशोर मीना मंडावर दौसा की रहने वाली थी। 7 मई 2021 को मडवा दौसा निवासी रामविश्वास मीना से उसकी शादी हुई थी। रामविश्वास रेलवे में टेक्नीशियन के पद पर है। दंपती के 5 महीने का बेटा है। मृतका महेंदी अपनी बहन और मासूम बेटे के साथ सेक्टर-11 इंदिरा गांधी नगर में किराए का फ्लैट लेकर रहती थी। गुरुवार सुबह करीब 5 बजे सूचना मिली कि कुंदनपुरा के पास एक युवती का शव रेलवे ट्रैक पर पड़ा है। लाश मिलने का पता चलने पर लोगों में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की तो मामला सुसाइड का पता चला। पुलिस ने मृतका की पहचान और मौका-मुआवने के बाद शव को कब्जे में लिया। एम्बुलेंस की मदद से पोस्टमार्टम के लिए शव जेएनयू हॉस्पिटल की मॉच्यूरी भिजवाया गया।

5 महीन के मासूम को छोटी बहन के साथ फ्लैट में सोता छोड़कर महेंदी ने ट्रेन के आगे छलांग लगाकर सुसाइड कर लिया।

25 मिनट तक भाई को वॉट्सऐप मैसेज

सुबह करीब 7 बजे छोटी बहन कृष्णा ने घरवालों को कॉल कर महेंदी की मौत के बारे में बताया। कहा- पांच महीने के बेटे और उसे सोता छोड़कर महेंदी रात को ही घर से निकल गई थी। सुबह उठने पर महेंदी घर पर नहीं मिली। इसके बाद उसके सुसाइड का पता चला। भाई कृष्ण गोपाल ने अपना मोबाइल ऑन किया। वॉट्सऐप पर उसे बहन महेंदी के मरने से पहले भेज मैसेज मिली। वॉट्सऐप पर भेज सुसाइट नोट में 25 मिनट में 6 मैसेज किए गए थे। मैसेज में लिखा कि-

3:50 AM - मेरे मरने की वजह मेरे ससुराल वाले है, पूरे के पूरे।

4:06 AM - बीनी राम, सुगनी देवी, गुड्‌डी, महेश, दिनेश, सुनीता, बाबू, गिन्नो देवी इनके साथ भगवानी देवी

4:07 AM - ओर मौजन्ती भी

4:09 AM - मेरे बेटे को महेंदी समझके पाल लेना

4:13 AM - मेरे घरवाले बहुत अच्छे है।

4:13 AM - लव यू मॉय फैमेली

वॉट्सऐप पर सुसाइड से पहले महेंदी ने अपने भाई कृष्ण गोपाल को मैसेज भेंजे।

मारपीट कर बहन को पिला दिया था तेजाब

मृतका के भाई कृष्ण गोपाल मीना ने पति सहित ससुराल पक्ष के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। कृष्ण गोपाल ने बताया- शादी के बाद से ही कम दहेज लाने की कहकर बहन महेंदी को ससुरालवालों ने प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। शादी की एनवर्सरी के अगले दिन 8 मई 2022 को जीजा रामनिवास ने घरवालों के साथ मिलकर बहन महेंदी से बुरी तरह मारपीट की। जान से मारने के लिए उसे तेजाब पिला दिया। मंडावर दौसा थाने में जिसकी शिकायत भी दर्ज करवाई थी। बहन का SMS हॉस्पिटल से इलाज चल रहा था। इसी कारण इंदिरा गांधी नगर में किराए का फ्लैट लिया था। महेंदी, छोटी बहन कृष्णा और मासूम भांजे के साथ वहां रह रही थी।

भाई बोला- दहेज के लिए प्रताड़ित कर मार डाला

मृतका के भाई कृष्ण गोपाल ने बताया कि पिछले 5 महीने से यहां रहने के दौरान जीजा रामविश्वास उनके पास आता रहता था। हमारे सामने बहन को ताने देकर प्रताड़ित करता था। कहता या तो तु मर जा या तेरे घरवालों से एक कार और 10 लाख रुपए मंगवा ले। नहीं तो मैं व मेरे घरवाले तुझे जीने नहीं देंगे। 19 अक्टूबर को छोटी बहन ने उसे कॉल किया था। बताया कि जीजा फ्लैट पर आया है, दीदी को गालियां दे रहा है। मर जाने के ताने दे रहा है कि तेजाब से भी नहीं मरी, मेरी जिदंगी खराब कर दी। शर्म हो तो अब मर जा रेल से कट कर। दहेज के लिए बहन से मारपीट की गई। प्रताड़ित कर उसको आखिर मार डाला।

SHO मनोहर लाल ने बताया कि मृतका के भाई कृष्ण गोपाल मीना (24) की शिकायत पर दहेज हत्या और आत्महत्या के लिए उकसाने की रिपोर्ट दर्ज की गई है। FIR में पति रामविश्वास, ससुर बन्ने सिंह, सास सुगनी देवी, ननद मौजन्ती, बुआ सास भगवती देवी, चाचा ससुर दिनेश, चाची सास गुड्‌डी देवी, दादा ससुर बाबूलाल, दादी सास गिन्नो देवी और फूफा ससुर सतीश का नाम लिखवाया है। मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।