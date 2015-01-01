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अमृत योजना बेहाल:पानी का पैसा रोड कट में डाला - विश्वेश्वरैय्या चौकड़ी के 7 किमी एरिया में नहीं बिछेगी पाइप लाइन

जयपुर15 मिनट पहले
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अब रोड कट का पैसा जमा करा दिया गया तो तय एरिया में आगे नई पाइप लाइन बिछाने के लिए बजट ही नहीं बचा
  • परकोटे में 37 किमी लंबी बिछानी थी, 25 किमी बिछा दी गई, 5 किमी बाकी है और पैसे भी कम पड़ गए

परकाेटा क्षेत्र में अमृत याेजना के तहत पिछले दाे साल से पानी की नई पाइप लाइन बिछाने का काम चल रहा है, लेकिन अभी तक भी पूरा नहीं हुआ है। प्रोजेक्ट के शुरुआत में तो निगम से पीएचईडी को रोड कट की परमिशन ही देरी से मिली, इसके बाद रोड कट का बकाया पैसा जमा नहीं करवाने की वजह से फिर काम अटक गया था।

अब रोड कट का पैसा जमा करा दिया गया तो तय एरिया में आगे नई पाइप लाइन बिछाने के लिए बजट ही नहीं बचा। इस वजह से पीएचईडी की ओर से अब 37 की जगह 30 किमी. लंबी ही पाइप लाइन ही बिछाई जाएगी। मोदी खाना व सरहद चौकड़ी में 25 किमी लाईन बिछा दी गई है, 5 किमी बिछाना बाकी है। वहीं बजट के अभाव में विश्वेश्वरैय्या चौकड़ी में करीब 7 किमी.लंबी लाइन नहीं बिछाई जाएगी।

मोदी खाना एरिया में दिसम्बर तक होगा पानी सप्लाई
पीएचईडी ने दो साल में 23 किमी लंबी लाइन बिछा दी गई है, अधिकारीयों का कहना है की दिवाली तक बाकी लाइन बिछा दी जाएगी। इसके साथ ही नई लाइन से कनेक्शन कर दिया जाएगा, दिसम्बर तक मोदी खाना एरिया में नई पाइप लाइन से पानी सप्लाई शुरू कर दी जाएगी।

अमृत जल योजना का यह प्रोजेक्ट : परकोटे क्षेत्र के लाेगाें काे 24 घंटे बीसलपुर का पानी सप्लाई करने के हिसाब से नई लाइन बिछाई जा रही है। स्वायत्त शासन विभाग की अमृत याेजना एवं स्मार्ट सिटी के अंतर्गत शहर के एबीडी एरिया में पीएचईडी की ओर से 52.17 कराेड़ रूपए के पेयजल कार्य करवाए जा रहे है। इस याेजना में 50 प्रतिशत केन्द्र सरकार, 30% स्वायत्त शासन विभाग एवं 20% नगर निगम की हिस्सा है।

  • रोड कट का बकाया जमा करवाए है, मोदी एवं सरहद चौकड़ी में लगभग लाइन बिछा दी गई है, आगे बजट अनुसार लाइन बिछाएंगे। - संजय कुमार शर्मा, एक्सएई पीएचईडी
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