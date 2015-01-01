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जयपुर ग्रेटर की मेयर ने संभाली कुर्सी:सौम्या गुर्जर ने कहा- हम जनता पर कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगे, रिकवरी को मजबूत कर आर्थिक स्थिति सुधारेंगे

जयपुर42 मिनट पहले
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जयपुर नगर निगम ग्रेटर महापौर सौम्या गुर्जर ने आज पदभार संभाला। इससे पहले उन्होंने प्रताप नगर सांगानेर स्थित गौशाला में गौ-सेवा की और गायों को गुड़-चारा खिलाया।
  • जयपुर नगर निगम ग्रेटर की नवनिर्वाचित मेयर सौम्या गुर्जर ने शुक्रवार को कार्यभार संभाला

जयपुर नगर निगम ग्रेटर की नवनिर्वाचित महापौर सौम्या गुर्जर ने धनतेरस पर निगम की कमान संभाली। कुर्सी पर बैठते ही उन्होंने शहर की सफाई व्यवस्था को बेहतर करने के साथ निगम के आर्थिक ढांचे को सुधारने पर भी जोर देने की बात कही। उन्होंने संकेत दिए कि वे किसी भी तरह का नया टैक्स लगाकर या टैक्स की दरें बढ़ाकर जनता पर बोझ नहीं डालेंगी। बल्कि मौजूदा रिकवरी स्ट्रक्चर को बेहतर करके राजस्व में बढ़ोतरी करेंगी।

प्रताप नगर गौशाला से गौसेवा के बाद निगम मुख्यालय पहुंचीं महापौर ने सबसे पहले अपने चेम्बर में पूजा की। इसके बाद विधिवत तौर पर उन्होंने पदभार संभाला। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने एक बार फिर से दोहराया कि उनकी पहली प्राथमिकता सफाई, स्वास्थ्य और सुरक्षा है। जयपुर को अपने पांच साल के कार्यकाल में सफाई में नंबर 1 पर लाना मेरा लक्ष्य है। साथ ही उन्होंने पार्टी की ओर से जारी विजन डॉक्यूमेंट में की गई एक-एक घोषणाओं को भी लागू करने की बात कही।

स्कूलों का टैक्स करेंगे माफ
महापौर ने बताया कि हमने विजन डॉक्यूमेंट में जो वादा किया था उसके अनुरूप उन स्कूलों का कोरोनाकाल का यूडी टैक्स माफ करेंगे, जिन्होंने कोरोनाकाल में बच्चों की फीस माफ की है। उन्होंने इसके लिए सरकार को जल्द से जल्द पत्र लिखने की भी बात कही।

रिकवरी कैसे बढ़े इस पर फोकस
महापौर ने कहा कि नगर निगम ग्रेटर क्षेत्रफल के हिसाब से हैरिटेज से बहुत बड़ा है। ऐसे में यहां विकास के कार्य करवाने की गुजाइंश ज्यादा है। लेकिन मौजूदा समय में जो सबसे बड़ी समस्या आर्थिक स्थिति को लेकर आ रही है, उसे सुधारना एक चुनौती है। हमारा पूरा फोकस यूडीटैक्स की रिकवरी बेहतर हो इस पर रहेगा। इसके अलावा राजस्व को और कैसे बढ़ाया जाए इस पर भी काम किया जाएगा। हां उन्होंने इतना जरूर कहा कि वे जनता पर कोई नया टैक्स लगाने पर विचार नहीं कर रही है।

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