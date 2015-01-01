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ठण्ड से कांपा थार:कूल्लु, मनाली, जम्मू को टक्कर देती राजस्थान की सर्दी, आबू, चूरू, जोबनेर में पारा माइनस में

जयपुरएक घंटा पहले
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माउंट आबू में सीजन की सबसे सर्द और पारा माइनस में जाने के बाद खेतों में जमी बर्फ।

प्रदेश में इन दिनों पड़ रही कड़ाके की सर्दी ने पहाड़ी इलाकों के जम्मू, कुल्लू-मनाली की सर्दी को भी फेल कर दिया। बीती रात माउंट आबू, चूरू, फतेहपुर, जोबनेर (जयपुर) में तो पारा माइनस में आ गया। हल्की गति से हवा चलने के साथ ही तेज गलन पड़ने से शरीर थरथरा उठा। हाड़कंपा देने वाली सर्दी ने प्रदेश में जनजीवन प्रभावित कर दिया। हालांकि दिन में मौसम साफ होने और धूप खिलने के बाद जरूर लोगों को थोड़ी राहत मिलती हैं।

प्रदेश के माैसम की बात करें तो आज सबसे ठण्डा क्षेत्र माउंट आबू रहा, जहां का न्यूनतम तापमान -2.5 डिग्री पर चला गया। जबकि चूरू में भी इस सीजन में पहली बार पारा माइनस में गया। जयपुर के जोबनेर में पारा माइनस 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर की मौसम वेधशाला में आज सुबह ये तापमान दर्ज हुआ। बात कूल्लू, मनाली, शिमला, जम्मू की करें तो यहां आज सबसे ज्यादा ठण्डा मनाली रहा, जहां का न्यूनतम तापमान -1.2 डिग्री रहा, जबकि शिमला का तापमान 2.7 डिग्री सेल्सियस।

जयपुर के जोबनेर इलाके में मिट्‌टी पर रात में पड़ी ओस की बूंदे तेज सर्दी के बाद बर्फ में तब्दील हो गई।
जयपुर के जोबनेर इलाके में मिट्‌टी पर रात में पड़ी ओस की बूंदे तेज सर्दी के बाद बर्फ में तब्दील हो गई।

वाहनों, खेतों में जमी बर्फ की चादर, शहरों का तापमान 7 नीचे आया

तेज सर्दी के कारण चूरू, आबू, सहित कई अन्य इलाकों में सुबह कार के शीशे, छत, खेतों में हल्की बर्फ की परत जमी दिखी। माउंट आबू के मैदानी इलाके हल्की बर्फ की चादर से ढके नजर आए। वहीं इन शहरों को छोड़कर अन्य जगहों की बात करें तो कहीं भी रात में पारा 7 डिग्री से ऊपर नहीं गया। घरों के बाहर लोगों के लिए शाम होते ही अलाव जलाकर रात बीतानी पड़ रही हैं।

ये रहा आज के प्रमुख शहरों का तापमान

शहरन्यूनतमअधिकतम
माउंट आबू-2.518
चूरू-0.317.7
सीकर117
पिलानी1.517.9
भीलवाड़ा2.121
वनस्थली (टोंक)2.720.6
चित्तौड़गढ़3.522.1
पाली4.422
बीकानेर4.318.5
गंगानगर5.218.3
कोटा5.321.4
बूंदी5.421.8
जैसलमेर5.719.9
जोधपुर5.721
उदयपुर6.220.8
जयपुर6.220.2
बाड़मेर6.922.3
अजमेर6.721.2
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