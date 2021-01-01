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सौतेला व्यवहार:स्मार्ट सिटी की फंडिंग से सिर्फ 6 मंदिरों का ही जीर्णोद्धार, बाकी राम भरोसे

जयपुर2 घंटे पहलेलेखक: लता खंडेलवाल
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  • कई ऐतिहासिक देवालय जर्जर, विभाग के पास बजट का रोना

स्मार्ट सिटी की फंडिंग से राजस्थान पर्यटन विकास निगम चारदीवारी के 6 ऐतिहासिक मंदिरों का जीर्णोद्धार करवा रहा है। ब्रज निधि, कल्कीजी, राधा कृष्ण (गणगौरी बाजार), लक्ष्मी नारायण, गोपीनाथजी और ताड़केश्वरजी में 11 करोड़ के जीर्णोद्धार के काम किए जा रहे हैं। जयपुर स्थापना के समय स्थापित कराए गए चारदीवारी के कई और ऐतिहासिक मंदिर हैं जिनका भी जीर्णोद्धार होना जरूरी है।

इन मंदिरों के पुजारियों का कहना है कि देवस्थान विभाग के अधीन इन मंदिरों की ओर न तो स्मार्ट सिटी के अधिकारियों की नजर पड़ रही है और न ही खुद उनके विभाग देवस्थान की। कई मंदिरों की स्थिति तो बिल्कुल जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हो गई है। जयपुर की स्थापना के समय स्थापित किए गए इन मंदिरों की दीवारों का जगह -जगह से चूना उखड़ चुका है।

बरामदों के आंगन में गड्ढे हो चुके हैं। कई मंदिरों के निज मंदिर गर्भ गृह की छत से प्लास्टर उखड़ रहे हैं। देवस्थान विभाग के अधीन जलमहल के सामने स्थित बलदेवजी परशरामपुरा, चांदनी चौक में आनंद कृष्ण बिहारी जी और प्रतापेश्वरजी मंदिर, छोटी चौपड़ पर रसिक बिहारी जी मंदिर के पुजारियों का कहना है कि इनका भी राजस्थान पर्यटन विकास निगम स्मार्ट सिटी की फंडिंग से जीर्णोद्धार कराए।

पंडितों का कहना है कि यदि विकास निगम के पास इन मंदिरों के लिए फंडिंग नहीं है तो अकेले 6 मंदिरों में 11 करोड़ के काम कैसे कराए जा रहे हैं। इन मंदिरों की तरह ही ये सभी मंदिर भी जयपुर की स्थापना के समय के हैं। जिनमें समय पर जीर्णोद्धार के काम होना जरूरी है।

बजट का अभाव है
इस बारे में देवस्थान विभाग का कहना है कि हमारे पास इतने बड़े मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए पर्याप्त बजट का अभाव है। इन मंदिरों को भी स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को सूची उपलब्ध कराकर इनके भी जीर्णोद्धार के लिए हम प्रयास करेंगे।

^स्मार्ट सिटी की फंडिंग से सिर्फ 6 मंदिर ही जीर्णोद्धार के लिए चुने गए हैं। 4-5 मंदिर और चुन लिए जाते तो इनकी स्थिति भी सुधर जाती। प्रदेश में देवस्थान विभाग का एकमात्र बलदेवजी और रेवतीजी का यह मंदिर है। यहां जीर्णोद्धार जरूरी है।
-उमाशंकर मिश्रा, पुजारी, बलदेव जी परसरामपुरा जलमहल के सामने
^मंदिर में चारों तरफ टूट-फूट हो रही है। बरामदे‌ से चूना झड़ गया है। विभाग को इसकी शिकायत भी की थी, लेकिन डेढ़ साल से वैसा का वैसा ही पड़ा है।
-कैलाश चंद्र शर्मा, पुजारी प्रतापेश्वर और रसिक बिहारी मंदिर
^यह मंदिर भी उतना ही ऐतिहासिक है। यहां भी जीर्णोद्धार जरूरी है।
-मात्रृ प्रसाद माथुर, पुजारी, आनंद कृष्ण बिहारी जी मंदिर, चांदनी चौक
^स्मार्ट सिटी की फंडिंग से जिन मंदिरों का जीर्णोद्धार करवा रहा है उस चयन प्रक्रिया में देवस्थान विभाग के अधिकारियों को सम्मिलित नहीं किया गया।
-आकाश रंजन, सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग जयपुर

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