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शहरी सरकार की शक्ति:राजस्थान में पहली बार 5 निगमों में होंगी महिला मेयर

जयपुर4 घंटे पहले
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प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि एक साथ 5 महिला मेयर मिलेंगी। जयपुर, जाेधपुर और काेटा के 6 नगर निगमाें में 10 नवंबर काे हाेने वाले मेयर चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस के 12 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें 10 महिलाएं हैं। कोटा दक्षिण के अलावा सभी जगह महिलाएं ही मेयर की प्रत्याशी हैं।

जयपुर हेरिटेज में जहां भाजपा की कुसुम यादव और कांग्रेस की मुनेश गुर्जर के बीच टक्कर हैं, वहीं जयपुर ग्रेटर में भाजपा की सौम्या गुर्जर और कांग्रेस की दिव्या सिंह के बीच मुकाबला है। मेयर के चुनाव 10 नवंबर को होंगे और नतीजे भी उसी दिन घोषित हो जाएंगे।

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