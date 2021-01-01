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महिलाओं का सम्मान:जयपुर में महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण जागरूकता अभियान की शुरुआत, निर्भया स्क्वायड ने रैली निकाली

जयपुरएक घंटा पहले
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जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के अफसरों ने कार्यक्रम में महिला सुरक्षा से संबंधित पोस्टर का भी विमोचन किया।  - Dainik Bhaskar
जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के अफसरों ने कार्यक्रम में महिला सुरक्षा से संबंधित पोस्टर का भी विमोचन किया। 
  • महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना प्रेरित करने के उद्देश्य से 1 फरवरी से 15 फरवरी तक चलाया जाएगा अभियान

महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण जागरूकता अभियान का आगाज सोमवार से जयपुर में हुआ। जयपुर पुलिस की निर्भया स्क्वॉड, महिला एवं पुलिस कर्मियों की वाहन रैली को पुलिस कमिश्नर आनन्द श्रीवास्तव ने पुलिस कमिश्नरेट के सामने से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह वाहन रैली कमिश्नरेट से प्रारम्भ होकर चौमूं हाउस सर्किल, स्टेच्यू सर्किल, अम्बेडकर सर्किल, रामबाग सर्किल, जेडीए सर्किल होती हुई अल्बर्ट हॉल पर संपन्न हुई।

कार्यक्रम में महिला सुरक्षा से संबंधित पोस्टर का भी विमोचन किया। पुलिस मुख्यालय द्वारा शुरू किए गए 'आवाज' कार्यक्रम के तहत इस अभियान की शुरुआत की गई है। इसका मकसद युवाओं को महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना के लिए प्रेरित करना है। यह अभियान 1 फरवरी से 15 फरवरी तक चलेगा।

महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण जागरूकता अभियान का आगाज सोमवार को निर्भया स्क्वायड की रैली से हुआ
महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण जागरूकता अभियान का आगाज सोमवार को निर्भया स्क्वायड की रैली से हुआ

अभियान का उद्देश्य: महिलाएं और बालिकाएं कहीं भी रहें, खुद को सुरक्षित महसूस करें
कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने कहा कि सभ्य समाज के लिए जरूरी है कि उसमें रहने वाली महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय, अत्याचार, अपराध एवं शोषण नहीं होना चाहिए। इसके लिए प्रत्येक समाज व सरकार प्रयास करती है। महिलाओं एवं बालिकाओं को कार्य स्थल पर, सार्वजनिक स्थान पर, घर के बाहर आते जाते समय कई बार अपमान जनक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है।

पुलिस कमिश्नर ने कहा कि लोगों में यह जागरूकता हो कि हमें महिलाओं की गरिमा एवं सम्मान की रक्षा करनी है। महिलाएं कहीं भी रहें स्वयं को सुरक्षित महसूस करें। इसके लिए यह अभियान शुरू किया गया है। 15 दिनों तक चलने वाले इस अभियान में और भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

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अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश ने बताया कि निर्भया स्क्वॉड एवं समस्त पुलिस उपायुक्त अपने- अपने क्षेत्रों में इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे ताकि अभियान की समाप्ति के बाद एक बेहतर और सकारात्मक नतीजा सामने आ सके। पुलिस उपायुक्त (मेट्रो) ऋचा तोमर के नेतृत्व में वाहन रैली में निर्भया टीम ने स्लोगन लिखी पट्टिकाओं के माध्यम से महिला सुरक्षा से संबंधित जागरूकता का संदेश दिया।

ये पुलिस अफसर रहे मौजूद

कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (प्रथम) अजयपाल लाम्बा, पुलिस उपायुक्त जयपुर (पूर्व) अभिजीत सिंह, (पश्चिम) प्रदीप मोहन शर्मा, (उत्तर) परिस देशमुख, (क्राइम) दिगंत आनन्द, (मुख्यालय) डॉ0 अमृता दुहन, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) हनुमान प्रसाद, रिजर्व पुलिस लाईन एडिशनल डीसीपी आलोक सिंघल, पुलिस परामर्श एवं पासपोर्ट सुनीता मीना एवं नारायणा मल्टी-स्पेशियलिटी हॉस्पिटल की जोनल क्लिनिकल डायरेक्टर डॉ0 माला ऐरन सहित पुलिस के अधिकारी एवं पुलिसकर्मी उपस्थित थे।

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