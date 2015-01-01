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हाउसिंग बोर्ड का डबल कीर्तिमान:185 करोड़ रूपए की 1213 सम्पत्तियां बेचकर बनाया दूसरी बार वर्ल्ड रिकॉर्ड

जयपुरएक घंटा पहले
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  • वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने दी मान्यता, इस बुधवार बिकी 272 सम्पत्तियां

राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने बुधवार नीलामी उत्सव के तहत महज 12 दिन में 185 करोड़ रुपए की 1213 सम्पत्तियां बेचकर दूसरा अन्तरराष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। बोर्ड के इस रिकॉर्ड को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा मान्यता दी गई है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन के प्रतिनिधि ने गुरुवार को रिकॉर्ड का कन्फरमेशन लैटर कमिश्नर को सौंपा है। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व ई-ऑक्शन के माध्यम से 35 दिनों में 1010 मकान बेचकर 162 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड राजस्व अर्जित किया था, जिसे भी वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने मान्यता प्रदान की थी। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने बताया कि बोर्ड की आवासीय व व्यावसायिक सम्पत्तियां कोविड-19 महामारी के इस दौर में भी लोगों का आकर्षण का केन्द्र बनी हुई है। इस बुधवार को बोर्ड ने 272 सम्पत्तियां विक्रय की, जिससे 39.54 करोड़ रुपए का राजस्व मिला है। इनमें 172 आवासीय सम्पत्तियां बुधवार नीलामी उत्सव के तहत ई-बिड सबमिशन के माध्यम से और 100 व्यावसायिक सम्पत्तियां अपनी दुकान-अपना व्यवसाय योजना के तहत बिकी है।

मानसरोवर स्थित भृगु अपार्टमेंट के 31 फ्लैट्स में से 12 फ्लैट्स पहले ही बुधवार को बिक गए है। जयपुर वृत्त प्रथम, द्वितीय और तृतीय में 96 सम्पत्तियां 16.20 करोड़ रुपए में बिकी, जोधपुर वृत्त प्रथम और द्वितीय में 37 सम्पत्तियां 5.22 करोड़ रूपए में बिकी, कोटा वृत्त में 44 सम्पत्तियां 3.71 करोड़ रूपए में बिकी, बीकानेर वृत्त में 21 दुकान 2.97 करोड रुपए में बिकी, उदयपुर वृत्त में 25 सम्पत्तियां 3.54 करोड़ रुपए में बिकी और अलवर वृत्त में 49 सम्पत्तियां 7.9 करोड़ रुपए में बिकी है।

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