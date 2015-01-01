पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

भ्रष्टाचार:पेट्रोल पंप की एनओसी के लिए एक्सईएन और तकनीकी अधिकारी 50 हजार घूस लेते पकडे़

जयपुर11 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
रिश्वत आरोपी एक्सईएन दानसिंह व तकनीकी अधिकारी सीताराम वर्मा ने बीकानेर में एक पेट्रोल पंप की एनओसी देने के बदले ली थी
  • सीताराम के घर से 47.75 लाख रुपए बरामद किए

बीकानेर में पेट्रोल पंप की एनओसी देने के बहाने पंप मालिक से 50 हजार रुपए रिश्वत लेने वाले मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के एक्सईएन व तकनीकी अधिकारी को गुरुवार को एसीबी टीम ने रंगे हाथ पकड़ लिया। ये रिश्वत आरोपी एक्सईएन दानसिंह व तकनीकी अधिकारी सीताराम वर्मा ने बीकानेर में एक पेट्रोल पंप की एनओसी देने के बदले ली थी।

सीताराम के घर से पुलिस ने 47.75 लाख रु. बरामद किए। एसीबी एडीजी दिनेश एमएन ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ बुधवार को बीकानेर निवासी पीड़ित ने शिकायत दर्ज करवाई थी। जिसका सत्यापन करने के बाद गुरुवार दोपहर में अजमेर रोड डीसीएम स्थित मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के ऑफिस में दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया।

सीजीएसटी अधीक्षक व निरीक्षक 40 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार

सीजीएसटी विभाग में नोटिस का जवाब स्वीकार करने की एवज में 40 हजार रु. की रिश्वत लेने वाले अधीक्षक राम स्वरुप व निरीक्षक सुनील को एसीबी ने गुरुवार को रंगे हाथ पकड़ लिया। आरोपियों ने पीड़ित से रिश्वत लेकर ऑफिस के लॉकर में छिपा दी। एसीबी ने करीब दो घंटे तलाश करके लॉकर से निकाली थी।

डीजी एसीबी बीएल सोनी ने बताया कि पीड़ित ने बुधवार शाम को ही शिकायत दर्ज करवाई कि नोटिस का जवाब स्वीकार करने की एवज में अधीक्षक और निरीक्षक 50 हजार रुपए मांग रहे है। उसके बाद आरोपियों ने 40 हजार रुपए में सौदा तय कर लिया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकप्तान विराट को केक से रंग दिया साथियों ने, पत्नी अनुष्का भी साथ रहीं - IPL 2020 - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- समय आपके पक्ष में है। इसलिए इसका बेहतर सदुपयोग करें। पिछले कुछ समय से जिन कामों में रुकावट आ रही थी, आज वह बहुत ही सहज व आसान तरीके से हल हो जाएंगे। वस्त्र, आभूषण जैसी खरीदारी में भी समय व्यत...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें