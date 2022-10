Hindi News

You Can Apply For 25 Thousand Posts Till November

बैंक, रेलवे सहित 9 विभागों में बंपर भर्तियां: 25 हजार पदों के लिए नवंबर तक कर सकते हैं अप्लाई

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए शानदार मौका है। केंद्र और राज्य सरकार के 9 विभागों ने 25 हजार से ज्यादा पदों पर बंपर वैकेंसी निकली है। जिसके लिए 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं।

इनमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 110, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में 17,000, रेलवे में 80, भारत तिब्बत सीमा पुलिस में 40, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 1535, IIT कानपुर में 119, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेंनिंग में 292, सशस्त्र सीमा बल में 399, नगर नियोजन विभाग में 43 पदों पर भर्ती निकाली गई है।

राजस्थान में पहली बार फरवरी में सीनियर सेकेंड्री स्तर के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET होगा। जिसे पास करने के बाद युवा प्रदेश के 7 सरकारी विभागों में 17 हजार से ज्यादा पदों पर नौकरी के लिए अप्लाई कर सकेंगे।

इसके लिए 12वीं पास अभ्यर्थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 11 नवंबर तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते है। CET सीनियर सैकंडरी लेवल परीक्षा पास करने के बाद अभ्यर्थी वनपाल, छात्रावास अधीक्षक, लिपिक ग्रेड-II, कनिष्ठ सहायक, लिपिक ग्रेड-II, जमादार ग्रेड-II और कांस्टेबल के पदों पर भर्ती की जाएगी।

CET के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी

CET में आने वाले अंकों को सार्वजनिक किया जाएगा। परीक्षा में किसी तरह का कोई पासिंग मॉर्क्स नहीं होगा। बल्कि किसी पद विशेष की भर्ती के समय इस परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाएगा।

इस परीक्षा की वैधता 1 साल के लिए रहेगी। ऐसे में अभ्यर्थी एक बार परीक्षा देने के बाद 1 साल तक उन्हीं अंकों के आधार पर नौकरी के लिए आवेदन कर सकता है।

इस परीक्षा में बैठने के लिए किसी तरह की कोई सीमा नहीं होगी। जितनी बार चाहें उतनी बार यह परीक्षा दे सकते हैं।

CET के लिए आयु एवं अन्य मापदंड के संबंध में राज्य में पहले से चल रहे आरक्षण नियम ही लागू होंगे।

ये सिर्फ एक पात्रता परीक्षा होगी, इस आधार पर किसी व्यक्ति को नौकरी देने के लिए आयोग मजबूर नहीं होगा।

आयु सीमा

कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में में शामिल होने के लिए उम्मीदवार की उम्र 18 से 40 साल होनी जरूरी है। वहीं आरक्षित श्रेणी को 40 साल से ज्यादा का होने पर भी कैंडिडेट्स को शामिल होने की छूट दी जाएगी।

आवेदन शुल्क

कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में शामिल होने के लिए कैंडिडेट्स को आवेदन ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र (CSC) के माध्यम से करना होगा। जिसमें जनरल कैटेगरी, क्रीमीलेयर कैटेगरी के ओबीसी और अति पिछड़ा वर्ग के लिए 450 रुपए फीस रखी गई है। जबकि नॉन क्रीमीलेयर कैटेगरी के पिछड़ा,अति पिछड़़ा और आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए 350 रुपए, विशेष योग्यजन और एससी-एसटी के लिए 250 रुपए और सालाना 2.50 लाख रुपए से कम आय वाले परिवार के कैंडिडेट के लिए भी 250 रुपए परीक्षा शुल्क रखा गया है।

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।

इसके बाद में आपको रिक्वायरमेंट के सेक्शन पर क्लिक करना है।

अब आपको Apply Online पर क्लिक करना है।

अब आपके सामने SSO Portal ओपन होगा।

इसके अंदर आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड दर्ज करना है अगर आप नहीं है तो रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें।

इसके अंदर आपको रिक्वायरमेंट के सेक्शन पर क्लिक करना है।

इसके बाद में आपको समान पात्रता परीक्षा पर क्लिक करना है।

अब आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी भरनी है।

संपूर्ण जानकारी भरने के बाद में आपको नीचे दिए गए सबमिट बटन पर क्लिक करना है।

इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IRCTC) ने कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के 80 पदों पर भर्ती निकली है। जिसके लिए दसवीं पास उम्मीदवार 25 अक्टूबर तक IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट www.irctc.com पर जाकर अप्लाई कर सकते है।

योग्यता

भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को न्यूनतम 50% अंकों के साथ मैट्रिक पास होना चाहिए। इसके साथ ही एनसीवीटी, एससीवीटी से संबद्ध आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए जो COPA ट्रेड में जरूरी है।

ऐसे करे अप्लाई

ऑफिशियल वेबसाइट www.irctc.com पर क्लिक करें।

होम पेज पर न्यू ओपनिंग सेक्शन में जाएं।

"Engagement of apprentices in IRCTC North Zone, New Delhi" लिंक पर क्लिक करें।

आपको एक नई विंडो पर रीडायरेक्ट किया जाएगा जहां आपको IRCTC अप्रेंटिस ट्रेनी जॉब्स 2022 की पीडीएफ मिलेगी।

आगे की जरूरत के लिए IRCTC अप्रेंटिस ट्रेनी जॉब्स 2022 को डाउनलोड करके सेव करें।

भारतीय सीमा की रक्षा करने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने हेड कांस्टेबल के 40 पदों पर भर्ती निकाली है। जिसके लिए 12वीं पास उम्मीदवार आइटीबीपी की ऑफिशल वेबसाइट recruitment.itbpolice.nic.in पर जाकर 17 नवम्बर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। उम्मीदवारों का सिलेक्शन शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी), शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी), रिटन टेस्ट के साथ मेडिकल के आधार पर होगा।

योग्यता

हेड कॉन्स्टेबल पदों के लिए उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12 वीं की परीक्षा पास होना चाहिए। इसके साथ ही नियमित पैरा पशु चिकित्सा पाठ्यक्रम या डिप्लोमा या प्रमाण पत्र होना चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया

उम्मीदवार ऑफिशियल भर्ती पोर्टल recruitment.itbpolice.nic.in पर उपलब्ध कराए जाने वाले ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे।

आवेदन शुल्क

उम्मीदवारों को 100 रुपये का भुगतान ऑनलाइन माध्यमों से करना होगा। हालांकि, एससी, एसटी, एक्स-सर्विसमेन और महिला उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क में पूरी छूट दी गई है।

सैलरी

भर्ती प्रक्रिया में सिलेक्ट होने पर उम्मीदवार को हर महीने 25 हजार 500 से लेकर 81 हजार 100 रुपए तक सैलरी दी जाएगी।

आयु सीमा

उम्मीदवारों की आयु 1 जनवरी 2022 को 18 से कम और 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) ने 1535 पदों पर भर्ती निकली है। जिसके लिए 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट कैंडिडेट्स IOCL की आधिकारिक वेबसाइट iocl.com पर जाकर अप्लाई 23 अक्टूबर तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते है।

इन पदों पर होगी भर्ती

ट्रेड अपरेंटिस – अटेंडेंट ऑपरेटर-396

ट्रेड अपरेंटिस (फिटर) -161

ट्रेड अपरेंटिस (बॉयलर)-54

तकनीशियन अपरेंटिस केमिकल -332

तकनीशियन अपरेंटिस – मैकेनिकल-163

तकनीशियन अपरेंटिस मैकेनिकल-198

तकनीशियन अपरेंटिस इलेक्ट्रिकल-198

तकनीशियन अपरेंटिस इंस्ट्रुमेंटेशन-74

ट्रेड अपरेंटिस- सचिवीय सहायक -39 ट्रेड अपरेंटिस- लेखाकार -45

ट्रेड अपरेंटिस- डाटा एंट्री ऑपरेटर -41

ट्रेड अपरेंटिस- डाटा एंट्री ऑपरेटर (स्किल सर्टिफिकेट होल्डर्स)-32

आयु सीमा

भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने लिए लिए कैंडिडेट्स का 18 से 24 साल की उम्र का होना जरुरी है।

योग्यता

भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएससी डिग्री (फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, इंड्रिस्टयल केमिस्ट्री) होनी चाहिए। वहीं ट्रेंड अप्रेंटिस फिटर के पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को दसवीं के साथ आईटीआई होना चाहिए। बॉयलर के पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को बीएससी डिग्री होनी चाहिए।

ऐसे करें आवेदन

ट्रेड अप्रेंटिस के पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट www.iocl.com पर जाएं।

इसके बाद नया क्या है रिफाइनरी डिवीजन के तहत अप्रेंटिस पर जाएं।

इसके बाद,"विस्तृत विज्ञापन" पर क्लिक करें।

अब ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहां क्लिक करें।

इसके बाद आवेदन शुल्क का भुगतान करें।

इसके बाद उसका प्रिंट-आउट लेकर भविष्य के लिए रख लें।

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कानपुर की ओर से जूनियर असिस्टेंट के 119 पदों पर भर्ती निकली गई है। जिसके लिए ग्रेजुएट उम्मीदवार आईआईटी कानपुर की ऑफिशियल वेबसाइट iitk.ac.in पर जाकर 9 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं।

योग्यता

उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही कंप्यूटर नॉलेज भी जरूरी है।

आयु सीमा

भर्ती प्रक्रिया में 21 से 30 साल तक की उम्र के उम्मीदवार आपली कर सकते है।

फीस

जनरल, ओबीसी और EWS कैटेगरी : 700 रुपए

SC-ST, महिला और दिव्यांग से कोई फीस नहीं ली जाएगी

सैलरी

उम्मीदवारों को 69,100 रुपए सैलरी के साथ भत्तों का लाभ भी मिलेगा।

ऐसे करें आवेदन

IIT कानपुर की ऑफिशियल वेबसाइट- iitk.ac.in पर क्लिक करें।

वेबसाइट के होम पेज पर Latest News के लिंक पर क्लिक करें।

IIT Kanpur Junior Assistant Recruitment 2022 Apply Online के लिंक पर जाएं।

अब Apply Online Now के ऑप्शन पर क्लिक करें।

अगले पेज पर मांगी गई डिटेल्स भर कर रजिस्ट्रेशन कर लें।

रजिस्ट्रेशन के बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरें।

फीस जमा करके आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।

आवेदन के बाद प्रिंट जरूर ले लें।

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशलिस्ट कैटेगरी के पदों पर वेकेंसी निकली है। जिसके तहत आईटी, अर्थशास्त्री, डाटा वैज्ञानिक, आईटी एसओसी विश्लेषक और डाटा इंजीनियर के तहत लगभग 110 पदों पर भर्ती कि जाएगी। जिसमें शामिल होने के लिए कैंडिडेट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कि ऑफिशियल वेबसाइट Centralbankofindia.co.in पर जाकर 17 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स को इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाएगा। जो दिसंबर 2022 के महीने में आयोजित होगा। इसके माध्यम से उम्मीदवारों का सिलेक्शन होगा।

अप्लीकेशन फीस

एससी / एसटी / पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए आवेदन फीस 175 रुपये और अन्य सभी के लिए 850 रुपये है।

ऐसे करें आवेदन

ऑफिशियल वेबसाइट ibpsonline.ibps.in पर क्लिक करें।

वहां “CLICK HERE TO APPLY ONLINE” लिंक पर क्लिक करना होगा।

खुद को रजिस्टर कर लें। फिर फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करें।

ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में डिटेल्स को वेरिफाई करने के लिए "सेव एंड नेक्स्ट" सुविधा का उपयोग करें और जरूरी हो तो इसे करेक्ट करें।

नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेंनिंग यानी NCERT की ओर से प्रोफेसर, लाइब्रेरियन, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के 292 पदों पर वैकेंसी निकली है। जिसके लिए कैंडिडेट्स NCERT की ऑफिशियल वेबसाइट ncert.nic.in पर जाकर 28 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।

सैलरी

भर्ती प्रक्रिया में प्रोफेसर के पद पर सिलेक्ट होने वाले उम्मीदवारों को सैलरी के तौर पर बेसिक पे 1,44.200 रुपए मिलेगी। वहीं एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर सैलरी बेसिक पे 1,31,400 रुपए है। जबकि, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर 57,700 रुपए सैलरी तय हुई है। इसके साथ ही सभी पदों पर तय किए गए भत्तों का लाभ भी मिलेगा।

वैकेंसी डिटेल्स

प्रोफेसर : 40 पद

एसोसिएट प्रोफेसर : 97 पद

असिस्टेंट प्रोफेसर : 155 पद

अप्लीकेशन फीस

जनरल, ओबीसी और EWS वर्ग : 1000 रुपये

महिला, एससी, एसटी और दिव्यांग : नि:शुल्क

ऐसे करें आवेदन

सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट- ncert.nic.in पर क्लिक करें। वेबसाइट के होम पेज पर Latest Updates के लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद Advertisement for filling up of 292 Faculty Positions के लिंक पर जाएं। अब Apply Online Now के ऑप्शन पर क्लिक करें। अगले पेज पर मांगी गई डिटेल्स भर कर रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन के बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरें। फीस जमा करके आवेदन प्रक्रिया पूरी करें। आगे की जरूरत के लिए एक प्रिंट आउट लेकर रखें।

भारतीय सीमा की सुरक्षा का जज्बा रखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार के सशस्त्र सीमा बल (SSB) ने कांस्टेबल के 399 पदों पर भर्ती निकली है। जिसके लिए दसवीं पास उमीदवार सशस्त्र सीमा बल की ऑफिशियल वेबसाइट ssbrectt.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते है। उम्मीदवारों का सिलेक्शन फिजिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा।

सैलरी

भर्ती प्रक्रिया में सिलेक्ट होने पर उम्मीदवार को लेवल-3 पे-मैट्रिक्स के तहत 21 हजार 700 रुपए से लेकर 69 हजार 100 रुपए तक सैलरी दी जाएगी।योग्यता399 पदों के लिए निकली भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों के पास में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से दसवीं या इसके समकक्ष की योग्यता होनी चाहिए। इसके साथ ही उम्मीदवारों के पास स्पोर्ट्स कोटे का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए।

फीस

सशस्त्र सीमा बल द्वारा निकली गई भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को भारतीय पोस्टल ऑर्डर और डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से फीस के रूप में 100 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। हालांकि, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उम्मीदवारों से फेस नहीं वसूली जाएगी।

आयु-सीमा

भर्ती प्रक्रिया में शम्मिल होने के लिए उम्मीदवारों की आयु-सीमा (उम्र) न्यूनतम 18 साल से अधिकतम 23 साल तक होनी चाहिए। हालांकि, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु-सीमा में तीन साल की छूट दी गई है।

राजस्थान लोक सेवा आयोग ने नगर नियोजन विभाग में सहायक नगर नियोजक के कुल 43 पदों पर भर्ती निकली है। जिसके लिए सिविल इंजीनियरिंग की पढाई करने वाले कैंडिडेट्स 9 नवंबर तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। कैंडिडेट्स का सिलेक्शन रिटन टेस्ट के साथ आवेदन किए जा सकेंगे। अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा मूल्यांकन में स्केलिंग/मोडरेशन/ नॉर्मलाइजेशन पद्धति को अपनाया जा सकेगा।

योग्यता

आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स के पास में सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर और मास्टर्स की डिग्री मांगी गई है। इसके साथ ही दो साल का अनुभव, हिंदी और राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान भी होना चाहिए।

इतने पदों पर होगी भर्ती

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा इस भर्ती के माध्यम से कुल 43 रिक्त पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। उम्मीदवारों का चयन भर्ती परीक्षा के माध्यम से होगा। परीक्षा में 150 अंकों के 150 मल्टीपल चॉइस सवाल पूछे जाएंगे। इन सवालों को सॉल्व करने के लिए उम्मीदवारों को ढ़ाई घंटे का समय दिया जाएगा। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी होगा। हर गलत जवाब पर एक तिहाई नंबर काटा जाएंगे।

आयु सीमा

भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कैंडिडेट की उम्र 20 से 40 साल के बीच होनी जरुरी है। वहीं राज्य सरकार के नियमों के मुताबिक रिजर्व केटेगरी के कैंडिडेट्स को उम्र सीमा में छूट मिलेगी।

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

कैंडिडेट को RPSC के ऑनलाइन पोर्टल https:@rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध एप्लाई ऑनलाइन लिंक और SSO पोर्टल के सिटीजन ऐप्स में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। पहली बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए कैंडिडेट के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सैकण्डरी/समकक्ष परीक्षा एवं आधार कार्ड/पैन कार्ड/वोटर कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस आई.डी. में से किसी एक आई.डी. प्रूफ के विवरणों का इन्द्राज एवं डॉक्यूमेंट अपलोड करना अनिवार्य है। जिन कैंडिडेट द्वारा पूर्व में वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। वो सभी वन टाइम रजिस्ट्रेशन संख्या के आधार पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।