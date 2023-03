Hindi News

You Can Apply From 10th Pass To Graduate, You Will Get Salary Up To 2.18 Lakh

10 विभागों में 20 हजार पदों पर निकली भर्तियां: 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट कर सकेंगे अप्लाई, 2 लाख तक मिलेगी सैलरी

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अगले 36 दिनों में 10 विभागों में अप्लाई करने का मौका है। इन विभागों ने 20 हजार पदों पर वैकेंसी निकली है। इसके लिए 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और डॉक्युमेंट वेरीफिकेशन के आधार पर उम्मीदवारों का सिलेक्शन किया जाएगा। सेलेक्ट होने पर उन्हें हर महीने 18 हजार से लेकर 2 लाख 18 हजार तक सैलरी दी जाएगी।

इनमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) में 9212, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में 5369​​​​, डाक विभाग में 58, शेखावाटी यूनिवर्सिटी में 61, मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल में 4792, एयर इंडिया में 371, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में 71, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड में 195, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी (DAE) में 124 और असम राइफल्स में 616 के पदों पर भर्तियां की जाएगी।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी, सीकर (PDUSU) में 61 पदों पर वैकेंसी निकली है। इसके तहत टीचिंग के 32 और नॉन-टीचिंग के 29 पदों पर भर्ती की जाएगी। 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट उमीदवार 24 मार्च तक यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट shekhauni.ac.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है।

इन पदों पर होगी भर्ती टीचिंग

प्रोफेसर – 05

एसोसिएट प्रोफेसर – 10

असिस्टेंट प्रोफेसर – 15

असिस्टेंट लाइब्रेरियन – 01

असिस्टेंट डायरेक्टर – 01

नॉन-टीचिंग

परीक्षा नियंत्रक – 01

उप कुलसचिव – 01

सहायक कुल सचिव – 02

लोअर डिवीज़न क्लर्क एलडीसी – 29

शैक्षणिक योग्यता

टीचिंग पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवार का ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, M.Phil, Ph.D, NET JRF किया होना जरुरी है।

नॉन-टीचिंग पदों पर 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट उम्मीदवार आवेदन कर सकते है।

आयु सीमा

भर्ती प्रक्रिया में काम से काम 18 साल और अधिकतम 40 साल की उम्र तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते है। हालांकि रिजर्व कैटेगरी के उमीदवारों को सरकारी नियमों के तहत रहत दी जाएगी।

फीस

सामान्य वर्ग और क्रीमीलेयर श्रेणी के बीसी/ एसबीसी उम्मीदवार को आवेदन के लिए 1000 फीस देनी होगी।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को आवेदन के लिए 500 फीस देनी होगी।

विशेष योग्यजन (शारीरिक विकलांग/ दिव्यांग) उम्मीदवार को आवेदन के लिए 100 फीस देनी होगी।

सिलेक्शन प्रोसेस

भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवार का सिलेक्शन रिटन टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, इंटरव्यू, डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेरिट के आधार पर किया जाएगा।

सैलरी

भर्ती प्रक्रिया में सिलेक्ट होने पर उम्मीदवार को हर महीने 15 हजार 600 रुपए से लेकर 2 लाख 18 हजार 200 रुपए तक सैलरी दी जाएगी।

ऐसे करें ऑनलाइन अप्लाई

सबसे पहले आपको PDUSU LDC Recruitment 2023 की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।

इसके बाद में आपको Recruitment पर क्लिक करना है।

अब आपको Rajasthan LDC Recruitment 2023 पर क्लिक करना है।

इसके बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है।

अब आपको आवेदन फॉर्म में दी गई सभी जानकारी सही-सही भरनी है।

अब आपको अपनी सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने हैं।

इसके पश्चात आपको अपनी फोटो और सिग्नेचर करके अपलोड करने हैं।

इसके पश्चात आपको नीचे दिए गए सबमिट बटन पर क्लिक लिए करना है।

अब आपको अपने आवेदन शुल्क का भुगतान करना है।

नीचे दिए गए समिति बटन पर क्लिक करना है आप का पूर्ण रूप से आवेदन फॉर्म भर चुका है।

अंत में 1 प्रिंट आउट अवश्य निकाल ले ताकि भविष्य में काम आ सके।

आवेदन करने से पहले ऑनलाइन नोटिफिकेशन जरूर पढ़े

मध्यप्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग में स्टाफ नर्स, महिला बहुउद्देश्यीय कार्यकर्ता (एएनएम), सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के 4792 पदों पर भर्ती निकली है। जिसमें आवेदन के लिए बारहवीं पास उम्मीदवार मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (एमपीईएसबी) की ऑफिशियल वेबसाइट, esb.mp.gov.in पर जाकर 29 मार्च तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते है। इसके बाद 16 जून को रिटन टेस्ट होगा। जिसकी मेरिट के आधार पर उम्मीदवारों को पोस्टिंग दी जाएगी।

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

12 वीं पास होने के साथ-साथ संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा किया होना चाहिए।

एज लिमिट

उम्मीदवारों की उम्र 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष से कम 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

फीस

उम्मीदवारों को 500 रुपए फीस का भुगतान करना होगा। राज्य के आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों के लिए यह फीस 250 रुपए ही है।

ऑफिशियल नोटिफिकेशन

ऑनलाइन आवेदन

डाक विभाग ने ऑर्डिनरी ग्रेड, जनरल सेंट्रल सर्विस, ग्रुप सी, नॉन गजटेड, नॉन मिनिस्ट्रियल पदों पर वैकेंसी निकाली है। इसके लिए 27 साल तक की उम्र के उम्मीदवार 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद कैंडिडेट्स का सिलेक्शन रिटन टेस्ट के आधार पर किया जाएगा।

आयु सीमा

डाक विभाग की भर्ती परीक्षा में 18 से 27 साल तक की उम्र के कैंडिडेट्स आवेदन कर सकेंगे। वहीं आरक्षित वर्गों के कैंडिडेट्स को अधिकतम आयु सीमा में केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी।

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

लाइट और हैवी व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस।

मोटर मैकनिज्म की जानकारी होनी चाहिए।

लाइट और हैवी व्हीकल ड्राइविंग का तीन साल का अनुभव।

10वीं पास होना जरूरी।

सिलेक्शन प्रोसेस

स्टाफ कार ड्राइवर पद पर सिलेक्शन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। इसके बाद मेरिट के आधार पर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को डिवीजन या यूनिट अलॉट की जाएगी।

सैलरी

स्टाफ कार ड्राइवर का वेतनमान सातवें वेतन आयोग के अनुसार 19900-63200/+ और कई प्रकार के भत्ते होंगे।

भर्ती नोटिफिकेशन लिंक

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, टैक्स असिस्टेंट और मल्टी-टास्किंग स्टाफ के पदों पर वैकेंसी निकली है। जिसके लिए 18 से 30 साल तक की उम्र के उम्मीदवार 24 मार्च रात तक या उससे पहले ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।

वैकेंसी डिटेल्स

कुल 71 पदों पर भर्ती होगी

इनकम टैक्स इंस्पेक्टर- 10 पद

टैक्स असिस्टेंट- 32 पद

मल्टी टास्किंग स्टाफ- 29 पद

आयु सीमा

भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पद के लिए उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 साल से 30 साल के बीच होनी चाहिए।

जबकि टैक्स असिस्टेंट, एमटीएस के पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 27 साल होनी चाहिए।

सैलरी

इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए उम्मीदवार को पे लेवल 7 के तहत 44,900 रुपए से लेकर 1,42,400 रुपए तक वेतनमान दिया जाएगा।

टैक्स असिस्टेंट पद पर नियुक्त हुए उम्मीदवार को पे लेवल 4 के तहत 25,500 रुपए से लेकर 81,100 रुपए तक वेतनमान दिया जाएगा।

मल्टी टास्किंग स्टाफ पद पर नियुक्त हुए उम्मीदवार को पे लेवल 1 के तहत 18,000 रुपए से लेकर 56,900 रुपए तक वेतनमान दिया जाएगा।

योग्यता

भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उम्मीदवार इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए।

टैक्स असिस्टेंट- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री हो।

मल्टी-टास्किंग स्टाफ- किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से कक्षा 10वीं पास या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए।

ऑफलाइन करना होगा आवेदन

71 पदों पर निकली भर्ती के लिए आवेदन उम्मीदवारों को ऑफलाइन मोड में करना होगा। इसके आवेदन फॉर्म को आधिकारिक वेबसाइट- www.incometaxbengaluru.org पर जाकर कर डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म को भरने के बाद उम्मीदवारों को इस पते पर भेजना होगा। Commissioner of Income Tax (Admin and TPS), 0/0 Principal Chief Commissioner of Income Tax, Karnataka and Goa Region, Central Revenue Building, No. 1, Queens Road, Bengaluru, Karnataka-560001

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने कॉन्स्टेबल के 9212 पदों पर वैकेंसी निकाली है। इसके लिए 10वीं पास उम्मीदवार CRPF की ऑफिशल वेबसाइट पर जाकर 24 अप्रैल तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन रिटन टेस्ट के साथ फिजिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा।

वैकेंसी डिटेल्स

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) ने कॉन्स्टेबल तकनीकी में इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 9212 पदों पर भर्ती निकली है। इनमें पुरुष उम्मीदवार को 9105 और महिला उम्मीदवार को 107 पदों पर पोस्टिंग दी जाएगी।

आयु सीमा

भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उम्मीदवार की उम्र 21 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वहीं अधिकतम उम्र की सीमा में ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 3 वर्ष और एससी व एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को 5 वर्ष की छूट दी गई है।

योग्यता

सीटी-ड्राइवर – किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम मैट्रिक या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। उम्मीदवार के पास हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और भर्ती के समय ड्राइविंग टेस्ट पास करना चाहिए।

सीटी-मैकेनिक मोटर व्हीकल – किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या समकक्ष से 10+2 परीक्षा प्रणाली में न्यूनतम मैट्रिकुलेट या 10वीं कक्षा पास होने के साथ तकनीकी योग्यता मैकेनिक मोटर वाहन में 02 साल का ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा संबंधित ट्रेड में उम्मीदवारों के पास 1 साल का अनुभव भी होना चाहिए।

सैलरी

उम्मीदवारों को सिलेक्शन पर हर महीने की सैलरी 21 हजार 700 - 69 हजार 100 रुपए तक सैलरी दी जाएगी।

फीस

आवेदन के लिए पुरुष उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के तौर पर 100 रुपए का भुगतान करना होगा। जबकि एससी, एसटी, महिला उम्मीदवारों का आवेदन शुल्क नहीं लगेगा।

सिलेक्शन प्रोसेस

CRPF में निकली भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवार का सिलेक्शन रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वैरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा। उम्मीदवार का स्किल टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में होगा। मेरिट, लिस्ट रिटन टेस्ट में उम्मीदवार द्वारा हासिल किए गए मार्क्स के आधार पर तैयार की जाएगी।

ऐसे करें अप्लाई

आवेदन करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट crpf.gov.in पर जाना होगा।

वेबसाइट की होम पेज पर Latest Recruitment के लिंक पर क्लिक करें।

इसके बाद CRPF Head Constable Ministerial and ASI Stenographer Recruitment 2022-2023 के लिंक पर जाना होगा।

अगले पेज पर आवेदन की लिंक एक्टिव होने के बाद पहले रजिस्ट्रेशन कर लें।

रजिस्ट्रेशन के बाद एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं।

आवेदन करने के बाद प्रिंट लेना ना भूलें।

ऑफिशियल नोटिफिकेशन

एयर इंडिया में नौकरी की तलाश करने वाले युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड (AIESL) ने 371 पदों पर वैकेंसी निकली है। जिसके तहत एयरक्रॉफ्ट टेक्नीशियन के पदों पर की जाएगी। जिसके लिए उम्मीदवार 20 मार्च तक एयर इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट www.aiasl.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।

शैक्षिक योग्यता

एयरक्रॉफ्ट टेक्नीशियन (मेंटेनेंस एंड ओवरहॉल शॉप्स) के पदों पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों के पास संबंधित स्ट्रीम में डिप्लोमा होना चाहिए। हालांकि ओबीसी और एससी व एसटी अभ्यर्थियों को 5 प्रतिशत की छूट भी दी गई है।

आवेदन शुल्क

भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए जनरल, ओबीसी और इडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवार को आवेदन के लिए 1000 रुपए देने होंगे। जबकि एससी, एसटी और एक्स सर्विसमैन को 500 रुपए फीस देनी होगी।

सैलरी

सिलेक्शन के बाद उम्मीदवार को सैलरी 7वें वेतनमान के हिसाब से दी जाएगी।

ऐसे करें अप्लाई

सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट www.aiasl.in पर जाएं।

इसके बाद रिक्रूटमेंट लिंक पर क्लिक करें।

एयरक्रॉफ्ट टेक्नीशियन भर्ती लिंक पर क्लिक करें।

पर्सनल डिटेल्स इंटर कर सबमिट करें।

एयरक्रॉफ्ट टेक्नीशियन का फॉर्म और संबंधित डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें।

फॉर्म फीस भरें।फॉर्म सब्मिट करें।

फॉर्म की एक प्रति डाउनलोड कर अपने पास रख लें।

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 5369 पदों पर बंपर भर्तियां निकाली है। इसके लिए 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट उम्मीदवार SSC की ऑफिशल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर 27 मार्च तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।

उम्मीदवारों को सिलेक्शन रिटन टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। सेलेक्ट होने पर उन्हें हर महीने 34 हजार 500 रुपए से लेकर 68 हजार 900 रुपए तक सैलरी दी जाएगी।

इन पदों पर होगी भर्ती

सीनियर टेक्निकल सहायक

गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर

चार्जमैन

लाइब्रेरी असिस्टेंट

सूचना असिस्टेंट

कैंटीन असिस्टेंट

हिंदी टाइपिस्ट

इन्वेस्टिगेटर

लेबोर्टरी अटेंडेंट

सीनियर साइंटिस्ट

जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट

आवेदन शुल्क

भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स को 100 रुपए आवेदन शुल्क देना होगा। वहीं महिला उम्मीदवारों, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), विकलांग व्यक्तियों (PwD), और पूर्व सैनिकों (ESM) को किसी तरह का आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। इन्हें छूट दी गई है।

आयु सीमा

कॉन्स्टेबल के पदों पर जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार की आयु कम से कम 18 साल और अधिक से अधिक 30 साल होनी चाहिए। वहीं, रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवार को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। इनमें एससी/एसटी कैटेगरी के उम्मीदवार को 5 साल की छूट दी गई है। ओबीसी उम्मीदवार को 3 साल की छूट मिलेगी।

सैलरी

उम्मीदवारों को सिलेक्शन पर हर महीने की सैलरी 34 हजार 500 से लेकर 68 हजार 900 रुपए तक सैलरी दी जाएगी।

इस तरह करें अप्लाई

उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट (https://ssc.nic.in.) पर जा सकते हैं क्योंकि आवेदन का कोई दूसरा तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा।

यहां रजिस्टर पर क्लिक www.ssc.nic.in करें।

सभी आवश्यक डिटेल्स दर्ज करें।

एक बार 100 रुपए फीस का भुगतान करें। फिर सभी आवेदन प्रक्रियाओं की जांच लें कि आपने सही तरीके से आवेदन किया है या नहीं।

शुल्क का भुगतान भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग, वीजा, मास्टरकार्ड, मेस्ट्रो, रुपे कार्ड या क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके ऑनलाइन किया जा सकता है।

ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने के लिए क्लिक करें

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए क्लिक करें

डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी (DAE) ने 124 पदों पर वैकेंसी निकाली है। DAE द्वारा निकाली गई भर्ती के तहत चीफ फायर ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर, डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर के पदों पर भर्ती की जाएगी। जिसके लिए 40 साल तक की उम्र के उम्मीदवार डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की ऑफिशियल वेबसाइट www.nfc.gov.in पर जाकर 10 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।

पद का नामपदों की संख्या

चीफ फायर ऑफिसर/ए 1 टेक्निकल ऑफिसर/सी (कंप्यूटर्स) 3 डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर/ए 2 स्टेशन ऑफिसर/ए 7 सब-ऑफिसर/बी 28 ड्राइवर-कम पंप ऑपरेटर कम फायरमैन/ए (DPOF/A) 83

सैलरी

चीफ फायर ऑफिसर/ए: 67,700 रुपये

टेक्निकल ऑफिसर/सी (कंप्यूटर्स): 56,100 रुपये

डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर/ए: 56,100 रुपये

स्टेशन ऑफिसर/ए: 47,600 रुपये

सब-ऑफिसर/बी: 35,400 रुपये

ड्राइवर-कम पंप ऑपरेटर कम फायरमैन/ए (DPOF/A): 21,700 रुपये

एज लिमिट

टेक्निकल ऑफिसर और ड्राइपर-कम-पंप ऑपरेटर-कम फायरमैन : 40 साल

टेक्निकल ऑफिसर : 35 साल

ऐसे करें आवेदन

ऑफिशियल वेबसाइट www.nfc.gov.in पर जाएं।

होमपेज पर रिक्रूटमेंट टैब पर क्लिक करें।

अब आपको Recruitment of Fire Services Personnel & Techincal Officers (Computers) लिंक पर क्लिक करना होगा।

एप्लिकेशन फॉर्म फिल करें। फीस भरकर फॉर्म सबमिट कर दें।

आगे की जरूरत के लिए एप्लिकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लें।

ऑनलाइन आवेदन लिंक

राजस्थान समेत देशभर में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। असम राइफल्स में 616 पदों पर वैकेंसी निकली है। जिसके लिए दसवीं पास उमीदवार असम राइफल्स की ऑफिशियल वेबसाइट assamrifles.gov.इन पर जाकर 19 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।

उम्मीदवारों का सिलेक्शन फिजिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। जिसमें सिलेक्ट होने पर उन्हें राजस्थान समेत देशभर में पोस्टिंग दी जाएगी।

शैक्षणिक योग्यता

किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से दसवीं पास होना जरूरी है।

एज लिमिट

उम्मीदवारों की उम्र 18 से 23 साल के बीच होना जरूरी है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जाएगी। इनमें अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) के उम्मीदवारों को पांच साल और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के उम्मीदवारों को तीन साल की छूट मिलेगी।

सिलेक्शन प्रोसेस

उम्मीदवारों को पहले रिटन एग्जाम देनी होगी। परीक्षा में जनरल नॉलेज, मैथ्स और इंग्लिश से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। रिटन एग्जाम 100 अंकों की होगी।

इसमें सामान्य/ EWS के लिए न्यूनतम पासिंग मार्क्स 35 प्रतिशत हैं, जबकि आरक्षित वर्ग (ST/SC) को पास होने के लिए 33 प्रतिशत अंक लाने जरूरी होंगे। इसके बाद फिजिकल टेस्ट (PST और PET) और मेडिकल टेस्ट होगा।

फीस

असम राइफल्स के ग्रुप-B पदों पर सभी वर्गों के लिए फीस 200 रुपए है। ग्रुप-C पदों पर आवेदन करने के लिए सामान्य वर्ग को 100 रुपये फीस देना होगी। इसी तरह SC, ST और महिला उम्मीदवारों के लिए कोई फीस नहीं लगेगी।

इन राज्यों में होगी भर्ती

राजस्थान : 9 पद

मध्य प्रदेश : 12 पद

केरल : 21 पद

दिल्ली : 4 पद

मिजोरम : 88 पद

महाराष्ट्र : 20 पद

गुजरात : 27 पद

छत्तीसगढ़ : 14 पद

बिहार : 30 पद

पंजाब : 12 पद

तमिलनाडु : 26 पद

उत्तर प्रदेश : 25 पद

पश्चिम बंगाल : 12 पद

झारखंड : 17 पद

नागालैंड : 92 पद

मणिपुर : 33 पद

ऐसे करें आवेदन

असम राइफल्स की ऑफिशियल वेबसाइट assamrifles.gov.in पर जाएं।

'जॉइन असम राइफल्स' के तहत 'ऑनलाइन फॉर्म' पर जाएं।

पोस्ट का चयन करें। अब आवेदन पत्र भरें और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें।

फीस भरें और आवेदन जमा करें। फॉर्म डाउनलोड करें और प्रिंटआउट लेकर रखें

एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 195 पदों पर भर्ती निकाली है। जिसमें शामिल होने के लिए ग्रेजुएट उम्मीदवार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.asrb.org.in/ पर जाकर 10 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं।

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए।

एज लिमिट

उम्मीदवारों की उम्र कम से कम 21 वर्ष व अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। हालांकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जाएगी।

सिलेक्शन प्रोसेस

उम्मीदवारों का सिलेक्शन कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) / इंटरव्यू / मेडिकल टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा।

सैलरी

नोटिफिकेशन के अनुसार, इन पदों पर सिलेक्ट होने वाले उम्मीदवारों को 56 हजार 100 रुपये से लेकर 1 लाख 77 हजार 500 रुपये सैलरी दी जाएगी।

एप्लीकेशन फीस

भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उम्मीदवार को 1000 रुपए फीस देनी होगी।

अब 10वीं-12वीं-ग्रेजुएट बेरोजगारों के लिए नौकरियों की भरमार

