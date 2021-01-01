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आह्वान:प्लास्टिक का बहिष्कार करने का आह्वान

निवाई5 घंटे पहले
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शहर सहित गांव सीदडा में नेहरू युवा केंद्र टोंक युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार की स्वायत्तशासी संस्था के जिला युवा अधिकारी हितेश कुमार के निर्देशानुसार ब्लॉक एनवाईवी रंगलाल मीणा द्वारा प्लास्टिक मुक्त भारत एवं स्वच्छ गांव हरा गांव के तहत लोगों को कपडे के कैरी बैग वितरित करके प्लास्टिक का बहिष्कार करने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि शहर में सब्जी के ठेलों एवं स्कूल पर पर पोस्टर लगाकर लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान नेहरू नवयुवक मंडल के अध्यक्ष खुशीराम, महेश मीणा एवं मुकेश कुमार मीणा सहित कई युवा मौजूद थे।

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