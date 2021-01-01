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पालिका चुनाव:निवाई में एनसीपी का दबदबा, 17 सीटों पर जीती

निवाई7 घंटे पहले
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  • कांग्रेस को 8 व भाजपा को 9 वार्डों में मिली जीत, एक सीट पर निर्दलीय ने मारी बाजी

निवाई नगरपालिका के 35 वार्डों के लिए हुए मतदान के बाद रविवार को हुई मतगणना में पहली बार प्रदेश में प्रवेश के साथ ही एनसीपी ने अपना डंका बजा दिया है। एनसीपी ने 35 वार्ड में से 17 वार्डों में जीत हासिल कर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा व कांग्रेस को मात दी है। प्रदेश में शासित कांग्रेस पार्टी को मात्र 8 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा है। जबकि प्रमुख विपक्षी दल भाजपा को 9 सीटें मिली हैं। वार्ड नंबर 2से निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। बता दें कि निकाय चुनाव में एनसीपी ने 35 में से 29 वार्डों में अपने प्रत्याशी उतारे थे। जबकि कांग्रेस ने 34 व भाजपा ने 35 वार्डों में प्रत्याशी उतारे थे।इन्होंने बचाई अपनी प्रतिष्ठा : नगरपालिका के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी पूर्व सरकारी मुख्य सचेतक के पुत्र जितेन्द्र कुमार जैन, वार्ड 29 से भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष ओम प्रकाश गुप्ता, वार्ड 22 से एनसीपी प्रत्याशी पूर्व पालिका अध्यक्ष हीना ईसरानी, राजस्थान पत्रकार संघ जार के प्रदेश उपाध्यक्ष राजकुमार करनानी, एनसीपी के चेयरमैन पद के प्रत्याशी दिलीप ईसरानी, निवर्तमान पालिका उपाध्यक्ष पारस पहाड़ी, शहर कांग्रेस अध्यक्ष महावीर प्रसाद पराणा, शहर भाजपा पूर्व अध्यक्ष परसराम कुमावत ने जीत हासिल कर अपनी प्रतिष्ठा बचा ली है।यह नहीं बचा पाए अपनी प्रतिष्ठा : नगर पालिका चुनाव में निवर्तमान पालिकाध्यक्ष राजकुमारी शर्मा, नगर पालिका में विपक्षी दल के नेता रहे रतनदीप गुर्जर, भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष योगेंद्र सिंह राजावत, युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष रमाकांत शर्मा की पत्नी रमा देवी को हार का सामना करना पड़ा है।पारस ने लगाई हैट्रिक : नगर पालिका चुनाव में इस बार भी जीत दर्ज कर कांग्रेस पार्टी से विजयी रहे पारस कुमार जैन पहाड़ी ने लगातार तीसरी बार जीत दर्ज कर हैट्रिक बनाई है।करनानी चौथी बार जीते : निवर्तमान बोर्ड में नगरपालिका प्रतिपक्ष के नेता राजकुमार करनानी ने लगातार चौथी बार जीत दर्ज कर जीत का चौका लगाया है। करनानी तीन बार कांग्रेस से पार्षद का चुनाव जीत चुके हैं। इस बार उन्होंने एनसीपी से प्रत्याशी बनकर जीत दर्ज की है।भाजपा प्रत्याशी की 1 वोट से हुई हार : शहर के वार्ड नंबर 18 में भाजपा प्रत्याशी सुनील श्रीमाल को 184 मत मिले जबकि एनसीपी प्रत्याशी शंकरलाल सैनी को 185 मत मिले । भाजपा प्रत्याशी को मात्र 1 वोट से हार का सामना करना पड़ा है। यहां कांग्रेस प्रत्याशी तीसरे नम्बर पर रहा है।सबसे बडी जीत व हार : नगरपालिका के सम्पन्न चुनाव में वार्ड नम्बर 13 से कांग्रेस प्रत्याशी डोली चौधरी ने सबसे अधिक 381 मतों से जीत हासिल की है जबकि वार्ड नम्बर 18 से भाजपा प्रत्याशी सुनील श्रीमाल सबसे कम 1 मत से हारा है।चैयरमेन दावेदार हारे : चैयरमेन के दो दावेदार चुनाव हार गए हैं। भाजपा से वार्ड 1 प्रत्याशी रतनदीप गुर्जर व वार्ड 7 से पूर्व पालिकाध्यक्ष राजकुमारी शर्मा चैयरमेन पद के दावेदार थे। लेकिन दोनों ही चुनाव हार गए हैं।

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