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हादसा:पिकअप ने बाइक को मारी टक्कर, तीन घायल

निवाई16 मिनट पहले
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कौथून-लालसोट राजमार्ग पर एक पिकअप ने मोटरसाइकिल के टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में तीन जनें घायल हो गए। घटना की जानकारी लोगों ने दतवास थाना पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को उपचार के लिए राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय में भर्ती करवाया। प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को जयपुर रैफर कर दिया। पुलिस ने बताया कि लालसोट निवासी सीताराम पुत्र रामकुंवार बैरवा अपनी 15 वर्षीय पुत्री व 11 वर्षीय पुत्र लालचन्द के साथ मोटरसाईकिल से जयपुर से लालसोट जा रहा था। इसी दौरान कौथून-लालसोट रोड पर दत्तवास मोड पर पिकअप गाडी ने मोटरसाईकिल के टक्कर मार दी। जिससे तीनों जनें घायल हो गए। घायलों को एम्बुलेंस से राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय में उपचार के लिए भर्ती करवाया जहां तीनों की हालत चिंताजनक होने कारण चिकित्सकों ने सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर रेफ कर दिया।

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