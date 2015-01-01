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आरोपी गिरफ्तार:पुलिस को मिली सफलता; 15 माह से फरार आरोपी गिरफ्तार

निवाईएक घंटा पहले
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निवाई। आरोपी पुलिस गिरफ्त में।

स्थानीय थाना पुलिस ने दो फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी प्रहलाद सहाय ने बताया कि राज कार्य में बाधा उत्पन्न करने के मामले में करीब 15 माह से फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसी प्रकार अवैध बजरी के मामले में 5 माह से फरार आरोपी को भी गिरफ्तार किया है।

थानाधिकारी ने बताया कि गत वर्ष नवम्बर माह में पुलिस अवैध बजरी से भरे एक वाहन का पीछा करते हुए गांव मूण्डिया की बाढ की ढाणी पहुंची जहां पुलिस पर हमला कर कुछ लोगों ने वाहन को छुडवा लिया और वाहन को लेकर फरार हो गए। इस पर पुलिस ने राजकार्य में बाधा का मामला दर्ज किया था। इस पर पुलिस ने 15 माह से फरार चल रहे बाढ दामोदरपुरा निवासी मंगल्या उर्फ मुकेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि इस मामले में 9 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके है। इसी प्रकार बजरी के मामले में पांच माह से फरार आरोपी भैरूगंज निवासी मेघराज गुर्जर को भी गिरफ्तार कर लिया।

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