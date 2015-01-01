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शुद्ध के लिए युद्ध अभियान:निवाई में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत लिए नमूने

निवाई2 घंटे पहले
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शहर में गुरूवार को सरकार की ओर से गठित शुद्ध के लिए युद्ध टीम के पहुंचते ही व्यापारियों में हडकम्प मच गया । कई दुकानदार तो अपनी दुकानें बंद कर चले गए। टीम ने एक प्रतिष्ठान व दो ऑयल मिलों से सेम्पल लिये। टीम में शामिल प्रवर्तन अधिकारी रामभजन मीणा, प्रवर्तन निरीक्षक सूरजभान सिंह , बाट-माप निरीक्षक प्रतीक सोनी,खाद्य सुरक्षा अधिकारी सत्यनारायण गुर्जर ने गुरूवार को एक प्रतिष्ठान से कृष्णा घी व सरसों के तेल का सेम्पल लिया। इसी प्रकार औद्योगिक क्षेत्र में स्थित दो ऑयल मिलों से सरसो तेल का सेम्पल लिया।

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