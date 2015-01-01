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हादसा:टैंकर ने बाइक के पीछे से मारी टक्कर, पशु चिकित्सक घायल

निवाई3 घंटे पहले
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बुधवार की देर शाम जयपुर-कोटा राजमार्ग पर स्थित ललवाडी चौराहे पर टैंकर ने मोटरसाइकिल के पीछे से टक्कर मार दी । इस दुर्घटना में एक पशु चिकित्सक घायल हो गया। सूचना पर हाईवे पेट्रोलिंग कर रहे कांन्स्टेबल सुरेंद्र शर्मा व रामकिशन ने पुलिस की गाड़ी से घायल चिकित्सक को उपचार के लिए सामुदायिक चिकित्सालय में भर्ती करवाया। पुलिस ने बताया कि हरभांवता में कार्यरत पशु चिकित्सक डॉ. सज्जनसिंह मोटरसाइकिल से गांव हरभांवता जा रहे थे । इसी दौरान ललवाड़ी चौराहे पर टैंकर ने पीछे से मोटरसाइकिल के टक्कर मार दी।

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