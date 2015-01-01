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धन की वर्षा:धनतेरस पर आज होगी धन की वर्षा, धन्वंतरि की होगी पूजा

निवाई3 घंटे पहले
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शुक्रवार को धनतेरस पर शहर के बाजारों में धन की वर्षा होगी। धनतेरस के साथ ही पांच दिवसीय दीपोत्सव का शुभारंभ होगा। इस बार रूप चतुर्दशी व लक्ष्मी पूजन एक ही दिन होने के कारण दीपावली का त्यौहार चार दिन ही मनाया जाएगा। दीपावली के त्यौहार को लेकर सारे बाजार व घर विद्युत लाइटों से सज गए हैं।धनतेरस को लोग शुभ मुहुर्त में सोने-चांदी के सिक्के, आभूषण व बर्तनों की खरीदारी करेगें। धनतेरस को भगवान धनवन्तरी की जयन्ती मनाई जाएगी। आयुर्वेद के जनक भगवान धनवन्तरी की सभी आयुर्वेद चिकित्सालयों में विधि विधान से पूजा अर्चना की जाएगी। इधर धनतेरस के मुहुर्त को लेकर लोगों ने दो दिन पूर्व ही शहर में स्थित दुपहिया वाहनों के शोरूमों पर वाहनों की बुकिंग करवा दी है।शहर में हीरो, होण्डा, टीवीएस, बजाज, महिन्द्रा, मारूति सहित अन्य वाहनों के शोरूम है। इसके अलावा मिट्टी के दीपकों, रूई की दुकानों व किरानों की दुकानों पर विशेष ग्राहकी होगी।देवली| शहर व आसपास के क्षेत्र में धनतेरस का पर्व गुरुवार को भी कोविड-19 की पालना में मनाया गया। शहर के बाजारों में भीड़ उमड़ी लेकिन गाइडलाइन की पालना में खरीदारी हुई। जगह जगह प्रतिष्ठानों पर भीड़ नजर आई। इस बार शहर में पुलिस प्रशासन की यातायात व्यवस्था सही नहीं होने के कारण कई जगह शहर में जाम की स्थिति भी बनी लेकिन धीरे-धीरे हटती गई। इससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। बाजार में वैसे तो धनतेरस शुक्रवार को माना गया है। जिसके चलते सोने,चांदी एवं बर्तनों की कोई काश बिक्री नहीं हुई।सर्राफा व्यापारी व्यापारी दिनेश कुमार जैन ने बताया कि शुक्रवार को ही धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा। जिसके चलते गुरुवार को खरीदारी कोई काश नहीं है। रूपम जिंदल कपड़ा व्यापारी ने बताया कि शुक्रवार को ही धनतेरस है। जिसके चलते कपड़ों की भी कम ही खरीदारी लोगों ने की है। संभवतया शुक्रवार को बाजार में व्यापार बढ़ेगा गुरुवार को बाजार की हालत धनतेरस जैसी नहीं है।

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