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अवैध बजरी:अवैध बजरी से भरे तीन ट्रैक्टर- ट्रॉलियां जब्त

निवाई3 घंटे पहले
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बुधवार को बरोनी पुलिस ने एसआईटी टीम के नेतृत्व में बनास नदी से अवैध बजरी भरकर आ रहे तीन ट्रैक्टर जब्त किये हैं। थानाधिकारी कैलाश विश्नोई ने बताया कि बुधवार की शाम को एसआईटी टीम के नेतृत्व में गश्त के दौरान गांव हथौना की ओर से अवैध बजरी भरकर आ रहे तीन ट्रैक्टर नजर आए। पुलिस को देखकर चालक रास्ते में ही ट्रैक्टर छोड़ कर गए। पुलिस ने तीनों ट्रेक्टरों को जप्त कर लिया।

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