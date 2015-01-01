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कृषि मण्डी बंद:कृषि मण्डी में 6 दिन व्यापार रहेगा बंद

निवाई2 घंटे पहले
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दीपावली के त्यौहार के चलते कृषि मण्डी में 6 दिन व्यापार बंद रहेगी। कृषि मण्डी व्यापार मंडल के अध्यक्ष ओमप्रकाश चवरिया व प्रवक्ता बुधराम चौधरी ने बताया कि दीपावली के त्यौहार के चलते 12 से 17 नवम्बर तक मण्डी में व्यापार बंद रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि 18 नवम्बर की सुबह पूजा अर्चना के बाद व्यापार पुन: शुरू होगा।

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