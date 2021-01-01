पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

हादसे में मौत:ट्रेलर की टक्कर से ट्रैक्टर सवार की मौत

निवाई7 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित बरथल तिराहे पर एक ट्रेलर की टक्कर से ट्रैक्टर में सवार एक जने की मौत हो गई। थाना प्रभारी कैलाश विश्नोई ने बताया कि शनिवार रात हरिराम (22) पुत्र लटूरी मीणा निवासी रसूलपुरा उनियारा ट्रैक्टर में सवार होकर अपने गांव आ रहा था। जिसके दौरान बरथल तिराहे पर पीछे से तेज गति से आ रहे ट्रेलर ने टक्कर मार दी। जिससे हरिराम की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय में मोर्चरी में रखवाया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखें2 फरवरी से महेश्‍वर में शूट होगी विक्‍की कौशल और मानुषी छिल्लर की फिल्म, होटल से सेट तक बनेगा बायो बबल - बॉलीवुड - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser