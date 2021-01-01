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प्रशिक्षण:जल व स्वच्छता समिति का प्रशिक्षण

निवाई5 घंटे पहले
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जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग टोंक के द्वारा राजीव गांधी सेवा केंद्र ढाणी जुगलपुरा में जल जीवन मिशन के तहत ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति निवाई ग्रामीण और भगवानपुरा का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच शीला देवी मीणा ने की। प्रशिक्षण में जलदाय विभाग के सहायक अभियंता नितिन जैन ने वीडब्ल्यूएससी का जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत दायित्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने जल जीवन मिशन के अंतर्गत विभाग द्वारा निवाई रूरल एवं जुगलपुराकला में घर-घर नल कनेक्शन योजना स्वीकृत हुई है। विभाग के जिला कंसलटेंट भंवर लाल गुर्जर ने वीडब्ल्यूएससी की मासिक बैठक करना, बैंक अकाउंट खुलवाना, योजना का रिकॉर्ड संधारण करना, सोशल ऑडिट आदि के बारे में बताया।

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