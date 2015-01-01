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तस्करों को जेल:दो क्विंटल डोडा चूरा के साथ पकड़े गए दो तस्करों को जेल

पचेवर2 दिन पहले
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डोडा चूरा के आरोप में गिरफतार तस्करों को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया। जहां से न्यायालय ने आरोपियों को जेल भेजने के आदेश जारी किए। मामले की जांच कर रहे जांच अधिकारी एसएचओ पचेवर तेजाराम ने बताया कि गत माह की 27 तारीख को लाम्बाहरिसिंह पुलिस द्वारा मिली सूचना के आधार पर नाकाबंदी करते हुए प्रतिबंधित डोडा पोस्त की तस्करी करने के आरोप में शंकर धाकड़ निवासी भीलवाड़ा व रतन लाल निवासी सील थाना अरांई को गिरफतार करने के साथ ही आरोपियों के कब्जे से लगभग दो क्विंटल डोडा पोस्त का चूरा बरामद किया था। इस दौरान आरोपियों की मदद करने के लिए रैकी के उपयोग में ली जाने वाली अल्टो कार की बरामदी व जरूरी पूछताछ के बाद आरोपियों को एडीजे न्यायालय मालपुरा में पेश किया गया। जहां माननीय न्यायालय ने आरोपियों को जेल भेजने के आदेश दिए।

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