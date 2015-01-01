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जनसंपर्क:वार्ड संख्या एक के प्रत्याशी लक्ष्मीकांत शर्मा ने कई गांवों में किया जनसंपर्क

पचेवर3 घंटे पहले
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जिला परिषद के वार्ड संख्या एक से भाजपा के प्रत्याशी एडवोकेट लक्ष्मीकांत शर्मा ने गुरूवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र के लगभग आधा दर्जन से अधिक गांव-ढाणियों में सघन जनसंपर्क किया।इस दौरान प्रत्याशी शर्मा ने बड़े-बुजुर्गो से आशिर्वाद लेने के साथ ही युवाओं से सहयोग मांगा। इस दौरान जगह-जगह लोगो ने शर्मा का फूल मालाओं व साफा पहनाकर स्वागत सत्कार किया। अपनी वकालत के दम पर हर गांव ढाणी में पहचान रखने वाले एडवोकेट शर्मा ने उन्हें आशीर्वाद देकर सफलता दिलाने का अनुरोध भी किया। जनसंपर्क का शुभारंभ शर्मा ने अपने पैतृक गांव रामपुरा से करते हुए कहा कि वह उनका नेता बनकर नहीं अपितु बेटा बनकर सेवा करना अपना धर्म मानेगा। इस दौरान आशिष जैन, बालूराम गुर्जर आदि ने भी लोगों को भाजपा की जन कल्याणकारी योजनाओं के विषय में लोगों को जानकारी दी।

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