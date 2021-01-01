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पंचायतीराज संगठन:जनजाति विकास बोर्ड गठन पर मुख्यमंत्री का जताया आभार

पावटा2 घंटे पहले
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जाेधपुर संभाग के लिए मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बाेर्ड का गठन करने पर राजस्थान शिक्षक संघ अंबेडकर के प्रदेश उपाध्यक्ष कपूराराम मीना व अन्य पदाधिकारियाें ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। प्रदेश उपाध्यक्ष मीणा ने बताया कि जनजाति विकास बोर्ड गठन के लिए पिछले कई वर्षों से जनजाति संगठन ओर से मांग की जा रही थी।

अब बाेर्ड का गठन हाेने से इस वर्ग के युवाओं काे काफी फायदा मिलेगा। बाेर्ड का गठन हाेने पर जिलाध्यक्ष हीराराम रेड्डी, पंचायतीराज संगठन के जिला महामंत्री छगनलाल मीना, जिला परिषद सदस्य लक्ष्मीमीना हरियाली, बाबूलाल चावड़ा, वेलाराम गर्ग, मगाराममीना मोरु, तगाराममीना सुगालिया, मांगीलाल मीना हरजी, पुखराज मीना मालपुरा, भंवरलाल मीना, संपत मीना उम्मेदपुर, प्रभुराममीना हरजी, मोहनलाल राणा ने भी मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

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