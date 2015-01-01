पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

नामांकन:पीपलू पंचायत में 3 नामांकन दाखिल, कल उमड़ेगी फॉर्म भरने के लिए भीड़

पीपलू4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

पंचायत चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि नजदीक होने के बावजूद अभी दोनों ही प्रमुख दलों में टिकिट वितरण को लेकर माथापच्ची जारी हैं। शनिवार तक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी कार्यालय (एसडीएम) पीपलू से पंचायत समिति पीपलू सदस्य के लिए 50 जनों ने नामांकन पत्र लिए हैं।वहीं मात्र 3 उम्मीदवारों ने नामांकन फॉर्म जमा करवाया हैं। ऐसे में 9 नवंबर सोमवार को अंतिम दिन नामांकन दाखिल करने वालों की भीड़ उमड़ेगी। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी रवि वर्मा ने बताया कि पंचायत समिति के वार्ड नं. 12 से 1 तथा वार्ड 11 से 2 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया हैं। पीपलू पंचायत समिति में 19 वार्ड हैं। जिनमें 84584 मतदाता हैं। इनमें 44 हजार 225 पुरुष, 40 हजार 359 महिला मतदाता है। चुनाव के लिए 124 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 11 बूथ अतिसंवेदनशील और 19 संवेदनशील घोषित किए गए हैं। पीपलू पंचायत समिति के प्रथम चरण में 23 नवंबर को चुनाव होंगे तथा नामांकन की अंतिम तिथि 9 नवंबर सोमवार तक हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें