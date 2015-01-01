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ट्रेन के ठहराव की मांग:भोपाल-जोधपुर ट्रेन का ठहराव रवांजना डूंगर रेलवे स्टेशन पर किया जाए

पीपलवाड़ा4 घंटे पहले
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ग्राम पंचायत फलौदी के सरपंच सहित अन्य लोगों ने कोटा मंडल के डीआरएम को पत्र भेजकर भोपाल-जोधपुर ट्रेन का ठहराव रवांजना डूंगर रेलवे स्टेशन पर करवाने की मांग की है। फलौदी सरपंच जुगराज गुर्जर, सीताराम, कैलाश गुर्जर, ओमप्रकाश, रामफूल गुर्जर, बनवारी सिंह, भागचंद, रामस्वरूप आदि ने बताया कि विगत कई वर्षों से संचालित भोपाल-जोधपुर ट्रेन का ठहराव रवांजना डूंगर रेलवे स्टेशन पर बंद करने से आसपास की कई ग्राम पंचायतों के कई गांवों के लोगों के सामने आवागमन को लेकर समस्या उत्पन्न हो गई है। इस ट्रेन के अभाव में रोजगार करने एवं नौकरी करने वाले लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि आसपास के गांवों के लोगों के लिए सवाई माधोपुर, जयपुर एवं कोटा आने-जाने के लिए यह एक सही और सुलभ माध्यम था, जो अब बंद हो गया है। ऐसे में लोगों ने डीआरएम को ज्ञापन देकर उक्त ट्रेन का ठहराव रवांजना डूंगर रेलवे स्टेशन पर करवाने की मांग की है।

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