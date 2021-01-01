पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

प्रशिक्षण शिविर:रवांजना डूंगर में महिलाओं का तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू

पीपलवाड़ा2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

ग्राम पंचायत रवांजना डूंगर में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं का तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ रिलायंस फाउंडेशन के माध्यम से किया गया है। इसमें प्रशिक्षक चंद्रकला वर्मा, शिविर में भाग लेने वाली 35 महिलाओं को तीन दिन में यह विधा सिखाएगी। साथ ही आत्मनिर्भर बनाने के लिए इनका कौशल विकास कर आने वाले समय में आमदनी बढ़ाने के साथ-साथ दूसरी महिलाओं को रोजगार उपलब्ध करवाएगी। सरपंच ग्राम पंचायत रवांजना डूंगर सुमन किवाड़ ने बताया कि रिलायंस फाउंडेशन द्वारा यह सराहनीय पहल की गई है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser