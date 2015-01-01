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मारपीट:नारौली डांग में खेत में महिला से मारपीट का केस दर्ज

सपोटरा2 घंटे पहले
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ग्राम पंचायत नारौली डांग में कैलाशी पत्नी रंगलाल मीना ने आरोप लगाया कि उसने अपनी खातेदारी जमीन में फसल को आवारा पशुओं से बचाने के लिए खेत में तारबंदी कर रहे थे। सुबह उसकी देवरानी उसके घर आई तथा उसे बताया कि रामलाल, राजू, सन्तरा, मोहरबाई व लखनबाई उसके खेत में लगी तारबंदी तोड़ रहे है। आरोपियों को मना करने पर मारपीट करने लगे।

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