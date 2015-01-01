पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

बैठक आयोजित:बाल अधिकार सप्ताह में बच्चों के अधिकारों से कराया रूबरू

सपोटरा3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान तथा सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट मनोज कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को जलसंसाधन विभाग के परिसर में बार एसोसिएशन की बैठक आयोजित की गई। जिसमें बाल अधिकार सप्ताह कार्यक्रम के तहत बच्चों के मौलिक अधिकारों से रूबरू कराया गया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मजिस्ट्रेट ने शिक्षा से वंचित बालक-बालिकाओं को शिक्षा दिलाने के लिए अनिवार्य रूप से विद्यालय दाखिला देने,बालश्रम व बाल विवाह को कानूनी अपराध बताते हुए दोषी व्यक्तियों की सूचना से प्रशासन को अवगत कराने,बच्चों में यौन शोषण रोकने,बच्चों को नशे की लत से बचाने,भिक्षावृत्ति रोकने,मानसिक रूप से कमजोर बालकों की सूचना प्रशासन को देने पर जोर दिया गया। दूसरी ओर क्षेत्र में बढ़ते स्मैक के कारोबार पर चिंता जाहिर करते हुए पुलिस व प्रशासन को आमजन का सहयोग दिलाने पर बल दिया। इस दौरान बार संघ अध्यक्ष लखनलाल मीणा, एडवोकेट विष्णु शर्मा, कुंजबिहारी, सुनील शर्मा,हरकेश मीणा,राजेन्द्र सोनी,केशव गौत्तम,तेजेन्द्र शुक्ला के साथ परिवादीगण भी आदि उपस्थित थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें