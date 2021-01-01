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अतिक्रमण पर नहीं बनी सहमति:अमरगढ़ में अनशनकारियों से अतिक्रमण पर नहीं बनी सहमति

सपोटरा5 घंटे पहले
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  • 9वें दिन भी ग्रामीणों का अनशन जारी

राम पंचायत अमरगढ़ में सार्वजनिक हथाई पर चार सूत्रीय मांगों को लेकर बुधवार को 9 वें दिन भी ग्रामीणों का आमरण व क्रमिकअनशन जारी रहा।पूर्व सरपंच अशोक सिंह ने बताया कि मंगलवार को ग्रामीणों का एक शिष्टमंडल उपखंड अधिकारी ओमप्रकाश मीणा से मिला तथा कस्बे की समस्याओं से रूबरू कराया गया। जिस पर एसडीएम ने अनशनकारियों की तीन समस्याओं पर त्वरित निराकरण का आश्वासन दिया। लेकिन अतिक्रमण हटाने पर सहमति नही बन पाई। दूसरी ओर भाजपा के जिला उपाध्यक्ष गजेन्द्र सिंह जादौन, मंडल अध्यक्ष मुरारीलाल पाकड़, रूपसिंह दूंदीपुरा, अशोक सिंहल व मोहित गोस्वामी धरनास्थल पर पहुंचे तथा ग्रामीणों से प्रशासन द्वारा शीघ्र समस्याओं का निराकरण नही करने बड़ा आंदोलन छेड़ने का आश्वासन दिया। मंगलवार बुधवार को पूर्व वार्ड पंच रामफूल महावर आमरण अनशन तथा अशोक सिंह, रामचरण बैरवा, परसादी खटीक सहित 20-25 लोग क्रमिकअनशन पर बैठे रहे।

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