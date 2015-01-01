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मारपीट:विवाहिता को मारपीट कर घर से निकाला

सपोटरा2 घंटे पहले
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ग्राम पंचायत नारौली डांग की एक विवाहिता को ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा दहेज नही लाने पर मारपीट कर घर से निकालने का मामला पुलिस ने न्यायालय के इस्तगासे पर दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार मूर्ति पुत्री जयलाल मीना ने आरोप लगाया कि उसकी शादी 30 अप्रेल 2019 को मलारना डूंगर के डूंगरी गांव में धर्मराज पुत्र रामजीलाल मीणा के साथ हिंदू रीति रिवाज से साथ संपन्न हुई थी। जिसमें उसके पिता ने जेवर,कपड़े,बर्तन,सोने चांदी के आभूषणों के साथ 1.51 लाख रुपए नगद दिए थे। शादी के एक दो माह बाद ही दहेज कम लाने का उलाहना देकर उसके पति धर्मराज,ससुर रामजीलाल,सास रामपति,काका ससुर अमृतलाल व चाची सास जशोदा देवी कम दहेज लाने का उलाहना देकर प्रताड़ित करते थे तथा दहेज में अपाचे बाइक व एक लाख रुपए लाने का दबाब बनाने लगे। उसके द्वारा दहेज नही लाने पर 13 अगस्त 2019 को सभी आरोपियों ने मारपीट कर उसे घर से भगा दिया। तभी से वह अपने पिता के पास रह रही है। एक माह पूर्व उसके पिता द्वारा उसके पति को समझाने का प्रयास किया गया। लेकिन वह दहेज की मांग पर अड़ा रहा। पुलिस ने दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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